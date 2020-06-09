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Владимир Зеленский считает, что таким образом можно будет вернуть Крым и Донбасс

09 июня 2020, 18:00  •  15 • Украина
В Киеве референдумов всегда боялись, как огня – потому в своё время и не позволяли крымчанам провести конституционное голосование касательно статуса полуострова. А тут – с подачи Зеленского, – Рада легализует референдум как форму решения важнейших политических и общественно значимых проблем. В чём подвох? Ведь едва ли на референдум Зеленский решил вынести по-настоящему ключевые вопросы сегодняшней повестки – закон о земле или сотрудничество с МВФ. И без референдума ясно, что скажет народ.
Закон о референдуме – часть хитрого плана по возвращению Крыма. Детали проговаривали на недавней встрече в Берлине, а автор хитрого плана – глава президентской администрации Андрей Ермак. Суть в следующем. Российской стороне предложат согласиться с идеей Киева о проведении повторного референдума в Крыму. Если Москва согласится, дальше будет так. Станут считать, как проголосовали крымчане. Данные у российских и украинских подсчётчиков разойдутся самым решительным образом. Таким образом, будут решительно поставлены под сомнения данные референдума 2014 года. Это на руку и Киеву, и Европе. Крым таким способом не вернуть, зато вся задумка – в рамках национального дискурса «что не съем, надкушу!»
Но есть и вторая выгода от референдума. На него можно вынести вопрос о Донбассе, сняв, таким образом, с власти бремя принятия решения. Что народ решит, то и будет. Война? Значит, будем воевать до победного конца, то ли идя на штурм, то ли продолжая в том же духе, что и все последние шесть лет. Отпустить Донбасс? Никаких проблем, раз народ того хочет! Видели, за кого Украина голосует без Донбасса? Вот так и будет дальше, и никаких пророссийских Медведчуков. Или клоуны, или откровенные нацисты!
Правда, есть риск, что на референдум могут вынести действительно важные вопросы, и не только об МВФ, тарифах или земле. Например, о языке. Без Крыма и Донбасса Украина вполне может проголосовать так, что о двуязычии придётся забыть навсегда. Воля большинства, пусть и не подавляющего, всё равно – закон! В общем, Зеленский рассчитывает, что новый закон значительно упростит ему жизнь. А вот как оно выйдет на самом деле – бабушка надвое сказала.

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