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Владимир Зеленский продал Николаев англичанам за возможность купить британские военные катера

08 октября 2020, 14:00  •  204 • Украина
Визит Зеленского в туманный Альбион увенчался подписанием двух протоколов – о 10-летнем кредите в 1,25 миллиарда фунтов стерлингов на развитие украинского флота и о передаче англичанам «военной базы в Николаеве», на строительство которой Лондон готов истратить 1,4 миллиарда фунтов. Правда, «военная база» – это не вполне точно. Англичане нацелились на николаевские судостроительные верфи, построенные ещё Российской империей. А заодно они положили глаз и на николаевскую портовую инфраструктуру.
В Киеве бьют в литавры – как же, Зеленский привёз из Лондона такие деньжищи! А правда-то в том, что денег-то он и не привёз. Миллиард с четвертью на обустройство украинского флота придётся вернуть в Лондон – на эти деньги на британских верфях заложат два боевых судна для украинского флота. Достраивать их, правда, будут уже в Николаеве, но под контролем британских специалистов. Что же касается передачи «военной базы в Николаеве», которой Зеленский намерен расплатиться со щедрыми кредиторами за их непомерную доброту, то за неё в украинскую казну не поступит ни копейки. По сути, Николаев англичане заполучили даром.
Теперь Зеленскому срочно придётся менять конституцию – ведь, согласно 17-й статье действующего основного закона, на территории Украины не могут находиться иностранные военные базы. Впрочем, не мешает же эта досадная мелочь американцам – те уже полностью освоились в Одессе, где у них и корабельный причал, и склады, и тренировочная база, а вскоре появится и военный аэродром – его уже достраивают. Таким образом, Россия, пожалуй, вовремя воссоединилась с Крымом – судя по темпам, которыми англичане с американцами осваивают советские черноморские порты. Кстати, на недавних учениях «Совместные усилия-2020» англичане высадились именно в Николаевской области – похоже, глаз на неё они положили давно. Свято место «на заднем дворе России». Ну, а Минобороны России стоит готовиться к тому, что пролёты американских и британских военных самолётов у самой границы с Крымом станут регулярными – даром что ли англосаксы взяли без боя два советских черноморских порта?

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