Владимир Зеленский призвал США нарастить присутствие на Украине

Очередное громкое заявление прозвучало из уст президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к США с призывом увеличить присутствие в стране.

Об этом лидер страны заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого опубликовали на сайте телеканала. Зеленский с серьезным лицом сказал, что Вашингтон может наращивать присутствие в Украине.

Такой ответ он дал, когда его спросили про ситуации в Афганистане – ведь США вывели свои войска из Кабула, бросив союзников. Несмотря на очевидный факт, Зеленский не стал сравнивать ту ситуацию со своей страной и посчитал, что США поддерживают его.

Как я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит — уйти из Украины? Все полностью наоборот — США должны наращивать свое присутствие, — рассказал политик.

Отметим, что смелые высказывания из уст Владимира Зеленского относительно Вашингтона звучат все чаще после встречи 1 сентября, на которой два лидера страны пробеседовали два часа. Ситуация, по большой части, касалась России, а также "Северного потока-2".