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Владимир Зеленский призвал США нарастить присутствие на Украине

13 сентября 2021, 02:50  •  107 • Политика
Очередное громкое заявление прозвучало из уст президента Украины Владимира Зеленского, который обратился к США с призывом увеличить присутствие в стране.
Об этом лидер страны заявил в интервью телеканалу CNN, фрагмент которого опубликовали на сайте телеканала. Зеленский с серьезным лицом сказал, что Вашингтон может наращивать присутствие в Украине.
Такой ответ он дал, когда его спросили про ситуации в Афганистане – ведь США вывели свои войска из Кабула, бросив союзников. Несмотря на очевидный факт, Зеленский не стал сравнивать ту ситуацию со своей страной и посчитал, что США поддерживают его.
Как я сказал президенту Байдену относительно возможного выхода из Украины: что это значит — уйти из Украины? Все полностью наоборот — США должны наращивать свое присутствие, — рассказал политик.
Отметим, что смелые высказывания из уст Владимира Зеленского относительно Вашингтона звучат все чаще после встречи 1 сентября, на которой два лидера страны пробеседовали два часа. Ситуация, по большой части, касалась России, а также "Северного потока-2".

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