Справедливости ради следует сказать, что американских бактериологов впустил ещё Пётр Порошенко в 2014-2015 годах («Наша версия» об этом подробно сообщала буквально по горячим следам). Но при Порошенко на Украине действовали 11 лабораторий, а теперь, при Зеленском, их стало 15. Интрига состоит в том, что на свои бактериологические объекты американцы не пускают украинских граждан, и с недавних пор местным жителям не доверяют даже уборку помещений – уровень секретности представляется странным.

Логика рассуждения проста – если в той же Мерефе под Харьковом не проводятся опыты с бактериологическим оружием, то почему попасть в лабораторию не по силам даже народным депутатам Украины? Заезжие бактериологи не считают нужным информировать власти страны о характере проводимых исследований. А причины поинтересоваться, чем занимаются американцы за семью замками, у депутатов Верховной Рады были самые веские. Только за последние 4 месяца погибли 15 украинских граждан, добровольно согласившихся – за вознаграждение, - участвовать в экспериментах американцев. Кстати, показательно, что всех их кремировали в присутствии представителей лабораторий. Все жертвы были одинокими людьми.

Депутаты Верховной Рады из фракции Виктора Медведчука давно пытаются добиться от украинских властей разъяснений, на каком основании американцы проводят испытания бактериологического оружия, а главное, кто курирует их деятельность. Но недавно завеса приоткрылась – оказывается, исследовательские лаборатории, которые облюбовали заокеанские исследователи, числятся за ИВД Украины. И это многое объясняет – в частности, незыблемость позиций министра Арсена Авакова. Теперь понятно, почему он усидел при смене власти в стране, и кто заботится о его тылах.

После того, как представитель китайского МИД прямо обвинил Вашингтон в том, что коронавирус в Ухань завезли американские военные, вопрос об американских лабораториях на Украине встал ребром. Вот что удалось выяснить: На Украине американцы «прикрыты» соглашением, подписанным в 2005 году при Ющенко, регламентирующим взаимоотношения Минобороны США и Минздрава Украины в области исследований профилактики технологий пролиферации, патогенов и экспертиз, которые могут использоваться для производства бактериологического оружия. Согласно подписанных договорённостей, украинская сторона не вправе обнародовать конфиденциальную информацию на сей счёт. Америка, таким образом, нарушает конвенцию о запрещении разработки бактериологического оружия, но украинским властям, как видно, на это плевать.