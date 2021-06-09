Владимир Зеленский принуждает Берлин заключить 10-летний контракт на поставку газа посредством украинской ГТС

В офисе президента Украины придумали, как сделать так, чтобы «Северный поток-2» не угробил украинскую транзитную трубу. «Мы потребуем от Германии заключить контракт на поставку газа по украинской газотранспортной системе на 10 лет, что позволит выполнить программу президента США Джо Байдена по диверсификации газового рынка Европы». Прекрасно здесь всё, от «потребовать» (что может Украина «потребовать» от Германии?!) до притягивания Белого дома в качестве гаранта наполненности корыта едой.

Тут впору поинтересоваться, а не обнаглели ли вконец персонажи из офиса Зеленского? Но нет – это, пожалуй, не наглость, а трагическое осознание серьёзности происходящего, причём в том неприглядном для Украины контексте, о котором Зеленский и его «слуги» предпочитают не рассказывать своим избирателям. В телефонном разговоре с Байденом Зеленского, по сути, поставили в известность, что итогом обсуждения нового «большого договора» между Вашингтоном и Москвой станет пересмотр украинской государственности в её сегодняшнем виде. И от Киева в данной ситуации не зависит ровным счётом ничего – украинская государственность постигнет судьба шагреневой кожи, как, впрочем, и территорию страны. И совсем не случайно госсекретарь США Блинкен заверил Зеленского – «Украина имеет все необходимые инструменты, чтобы двигаться в сторону вступления в НАТО», но лишь в отредактированных с учётом пожеланий Москвы границах.

Таким образом, акт газового шантажа Украиной Германии – попытка повысить ставки в, по сути, уже проигранной Киевом игре. И не случайно Зеленский притянул не к месту Байдена («выполнить программу президента США по диверсификации газового рынка Европы») – Вашингтону, по сути, предлагается взять на себя весь груз ответственности за российские газовые поставки (а, по сути, наполненность государственного бюджета Украины) после того, как «большой договор» пересмотрят с учётом территориальных потерь Киева. А Берлин, заключив с Киевом 10-летний контракт, даст возможность прожить эти 10 лет новому, «отредактированному» украинскому государству, с минимальными финансовыми потерями. То есть, налицо – попытка вырвать у США, России и Германии «отступные» за грядущий территориальный передел Украины? Не исключено.