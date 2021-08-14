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Владимир Зеленский примерил "костюм воина", пытаясь привязать Россию
14 августа 2021, 14:05 • 167 • Политика
Украинские политики и учёные славятся оригинальными интерпретациями давно устоявшихся и не подверженных сомнению научных исторических фактов. Мнение научного сообщества, правда, трансляторов сакральной истории мало интересует. Но того же Владимира Зеленского это не останавливает. Он снова примерил "костюм воина", пытаясь привязать Россию.
В очередной раз президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление вполне в рамках его профессиональной деятельности до инаугурации: вопреки устоявшимся, подтверждённым теориям, загадочный и неизведанный этнос древних укров опять оказался во главе эволюционной цепочки – именно он построил восточноевропейскую цивилизацию. Правда, про то, как они рыли Чёрное море, комик-историк, к сожалению, умолчал.
Вообще государству Украина страшно не везёт с правителями. Они не только не ограничиваются обкрадыванием казны, но и увлекаются укрофашизмом и политической проституцией. Поддержка стабильного политического курса – задача явно не для этих государственников. Они одинаково расположены и по отношению к правым, и к левым, и к "радужным". Последние и составляют надёжный электорат Зеленского. Рейвы такой сомнительной, а главное, осознанной выборки перед офисом президента – ситуация очень показательная. Но в Раде и этому не рады: предрекают осеннее обострение, а заодно и свержение Зеленского.
– подчеркнул в беседе с Царьградом член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
В реальной политике и экономике – провал за провалом. Вначале малороссы лишились рынка России и соседней Белоруссии, затем им утёрли нос с евроинтеграцией, чуть позже они остались без Крыма и вменяемых цен на энергоносители. Падение благосостояния населения – в три раза за несколько последних лет. Добавим к этому провал внешней политики по "Северному потоку" и Донбассу. Картина ухудшается из года в год, от президента к президенту.
Вот настоящая причина перестановок в силовом блоке и сомнительных пиар-ходов штаба президента, в том числе постоянных поездок на границу с Россией, в Донбасс, в "костюме воина".
– добавил Сергей Судаков.
Между тем страдает гражданское население: только за эту зиму правительство серьёзно повысило налоги и запретило русский язык в сфере обслуживания, а весной разогнали русскоязычные телеканалы. В сентябре – снова подъём цен на энергоносители, как и суммы налоговых выплат предпринимателей. У жителей Донбасса массово отнимают жовто-блакитные паспорта. Причина – наличие второго гражданства, России. Таковых в ЛНР и ДНР больше миллиона человек. И они точно не выбирали ни нынешнюю политику придуманной Украины, ни её президента.
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