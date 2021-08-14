Владимир Зеленский примерил "костюм воина", пытаясь привязать Россию

Украинские политики и учёные славятся оригинальными интерпретациями давно устоявшихся и не подверженных сомнению научных исторических фактов. Мнение научного сообщества, правда, трансляторов сакральной истории мало интересует. Но того же Владимира Зеленского это не останавливает. Он снова примерил "костюм воина", пытаясь привязать Россию.

В очередной раз президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление вполне в рамках его профессиональной деятельности до инаугурации: вопреки устоявшимся, подтверждённым теориям, загадочный и неизведанный этнос древних укров опять оказался во главе эволюционной цепочки – именно он построил восточноевропейскую цивилизацию. Правда, про то, как они рыли Чёрное море, комик-историк, к сожалению, умолчал.

Вообще государству Украина страшно не везёт с правителями. Они не только не ограничиваются обкрадыванием казны, но и увлекаются укрофашизмом и политической проституцией. Поддержка стабильного политического курса – задача явно не для этих государственников. Они одинаково расположены и по отношению к правым, и к левым, и к "радужным". Последние и составляют надёжный электорат Зеленского. Рейвы такой сомнительной, а главное, осознанной выборки перед офисом президента – ситуация очень показательная. Но в Раде и этому не рады: предрекают осеннее обострение, а заодно и свержение Зеленского.

Он (Зеленский. – Ред.) прекрасно понимает, что на сегодняшний день выглядит как классическая хромая утка. Но хромая утка уже не на одну ногу, а на целых две. И в этом случае для того, чтобы хотя бы восстановить одну ногу или спасти её, ему нужно создать новые военные силы, которые бы его поддерживали. По большому счёту ему нужны свои силовики, которые могли бы поддержать его в любой ситуации,



– подчеркнул в беседе с Царьградом член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

В реальной политике и экономике – провал за провалом. Вначале малороссы лишились рынка России и соседней Белоруссии, затем им утёрли нос с евроинтеграцией, чуть позже они остались без Крыма и вменяемых цен на энергоносители. Падение благосостояния населения – в три раза за несколько последних лет. Добавим к этому провал внешней политики по "Северному потоку" и Донбассу. Картина ухудшается из года в год, от президента к президенту.

Вот настоящая причина перестановок в силовом блоке и сомнительных пиар-ходов штаба президента, в том числе постоянных поездок на границу с Россией, в Донбасс, в "костюме воина".

Определённые посылы, в которых Зеленский пытается привязать Россию к Украине и показать своё старшинство – историческое старшинство и превосходство, говорят прежде всего о той слабости, которая сейчас существует у власти на Украине. Со стороны это выглядит очень смешно,



– добавил Сергей Судаков.

Между тем страдает гражданское население: только за эту зиму правительство серьёзно повысило налоги и запретило русский язык в сфере обслуживания, а весной разогнали русскоязычные телеканалы. В сентябре – снова подъём цен на энергоносители, как и суммы налоговых выплат предпринимателей. У жителей Донбасса массово отнимают жовто-блакитные паспорта. Причина – наличие второго гражданства, России. Таковых в ЛНР и ДНР больше миллиона человек. И они точно не выбирали ни нынешнюю политику придуманной Украины, ни её президента.