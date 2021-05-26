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Владимир Зеленский придумал, на чьих штыках ему усидеть до следующих президентских выборов

26 мая 2021, 13:30  •  24 • Украина
Теперь понятно, ради чего Зеленский так навязчиво пытался подружиться с националистами – ветеранами карательных подразделений, воевавших на Донбассе. Накануне он внёс в Раду законопроект «О национальном сопротивлении», делегирующий добровольческим батальонам в регионах военные и полицейские функции наравне с другими правоохранителями. Таким образом, Зеленский делает ставку на «добробаты»: он им – фактическую власть в регионах, а они ему взамен – поддержку в случае какого-нибудь форс-мажора.
Законопроект беспрецедентный, сравнить его можно, пожалуй, лишь с созданием Гитлером подразделений СА – германских штурмовиков, действовавших наравне с полицейскими. Если закон одобрят, в чём нет ни малейших сомнений, Зеленский обзаведётся собственными штурмовиками. Более того, он перехватит их у могущественного главы МВД Арсена Авакова, которого «слуги народа» как раз готовят на заклание (мы сообщали об этом вчера). Как видно, два года, проведённые Зеленским безо всякой явной поддержки силовых структур (президента поддерживала, пожалуй, только СБУ, которой руководит давний друг президента Иван Баканов), дали плоды. Раз уж ни военные, ни полицейские не гарантируют мне поддержки, – рассудил Зеленский, – стоит создать новое ведомство, которое напрямую будет подчиняться офису главы государства.
Но есть нюанс. В украинском бюджете расходы заложены только на действующие силовые ведомства. Стало быть, чтобы заплатить «добробатам», полицейским и военным урежут финансирование, а СБУ, как мы уже сообщали, сократят наполовину, правда, подняв при этом оставшимся сотрудникам зарплаты. Едва ли это добавит Зеленскому популярности у действующих силовиков. Ещё нюанс: законодательно полномочия между силовиками разграничить будет не так уж и просто, тем более в регионах, где власть, по сути, сосредоточена в руках местных князьков, а вовсе не у представителей президентской вертикали. Между тем свои «добробаты» Зеленский намерен использовать в первую очередь именно в регионах. Не создаст ли это излишнего трения с местными руководителями?
Примечательно, что в законопроекте прописано, что формальное руководство «добробатами» будут осуществлять главы областных администраций, при этом у Минобороны и Генштаба будут лишь «направляющие» роли, а реально руководить боевиками будут президент и глава его офиса.

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