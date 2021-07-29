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Владимир Зеленский практически полностью сменил командование ВСУ

29 июля 2021, 14:55  •  205 • Украина
Переводом на работу в Совбез главкома Руслана Хомчака перемены в Минобороны не закончились: вчера вечером Зеленский отправил в отставку командующего операциями объединённых сил (ООС) на Донбассе Владимира Кравченко и командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Евгения Мойсюка. Также сменили главу генштаба – Сергея Корнейчука на Сергея Шапталу. Командование ООС принял Александр Павлюк. Прибегая к футбольной терминологии, у команды ВСУ полностью сменилась линия нападения. Атаковать готовятся?
По сути, уже не имеет значения, заменят министра Андрея Тарана на Ирину Верещук до начала наступательной операции на Донбассе – отдать приказ к наступлению теперь есть кому. Формально скомандовать может и Павлюк. То, что Зеленский заменил всю цепочку командования, ответственную за наступление, говорит о серьёзности его намерений. Больше никакого внутриведомственного саботажа, когда боевая техника прибывает к Донецку, а боеприпасы с горючим – к Луганску (опытным министру Тарану и главкому Хомчаку очень не хотелось становиться военными преступниками).
Самым приметным назначенцем Зеленского стал новый глава генштаба. В феврале 2015-го Шаптала (тогда – командир 128 горно-пехотной бригады ВСУ) готовил военный путч в Киеве – в компании председателя офицерского собрания 25 отдельного мотопехотного батальона майора Волика. На сайте «Нашей версии» есть упоминание об этом факте биографии генерала. Петра Порошенко поклонник Бандеры Шаптала считал «карикатурным националистом». Измену пришлось смывать кровью – Шапталу отправили на передовую, где он старался, как мог, заработал золотую звезду героя Украины и стал фигурантом уголовного дела в России («за прицельные артиллеристские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры»). В общем, про таких, как Шаптала, говорят – отмороженный на всю голову. Отдать приказ к наступлению? Да хоть завтра!
Вкупе с новостью о том, что в трёхсторонней контактной группе находящегося между жизнью и смертью после операции на сердце опытного Леонида Кравчука заменят недалёким Алексеем Резниковым, перемены, происходящие в Киеве, не оставляют сомнений. Наступлению украинской армии на Донбассе – быть. По всей видимости, уже в ближайшие дни.

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