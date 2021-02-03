Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Николая Азарова. После чего и посыпалась вся вертикаль власти. • 108 • Украина

Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Николая Азарова. После чего и посыпалась вся вертикаль власти.



«Любые исследователи Майдана могут втирать что угодно, но для Украины точкой невозврата стало именно 28 января 2014 года — увольнение Азарова. Янукович сдал своего, и именно в тот день всё обвалилось. Дальше могли быть только вариации», — считает аналитик Игорь Лесев. По его мнению ситуация с Дубинским, которого изгнали из фракции «СН» по указке из американского посольства, станет маркером не только для «слуг», но и для всего политикума.



«И имя Дубинского в данном случае никакого значения не имеет. Это мог быть безымянный ноунейм, расистка Третьякова или „ватный‟ Бужанский, вот без разницы. Ты. Сдал. Своего. И это уже метка для всей политической элиты. Зеленский кинет. Это не боец. Не фигура. Он кинет и предаст. Так же, как он это делал все эти два года», — акцентирует эксперт.



Лесев напомнил ситуацию с президентскими выборами 2019 года, когда высокие проценты Зеленского ошеломили Порошенко.



«Порошенко никак не мог понять, что происходит. Страна в едином порыве с шутками голосует за клоуна. Порох и Зе в двух непересекающихся измерениях. У одного армовир и похоронная повестка, а второй просто во всём другой. Отличия такие же, как у Шляпника в его вопросе — чем ворон похож на письменный стол? Порошенко тогда хватался за соломинки, надеясь, что его лживую и очень вороватую тушку пронесёт. Спустя два года можно уже говорить уверенно — таки пронесло. Но тогда бултыхание этого хрюнделя смотрелось очень забавно. В ход шли самые низкие компроматики. Например, ставка была сделана на разоблачение того, что Зеленский — наркоман», — пишет автор.



Но тогда ставка на подобный компромат была обречена. Наркоман ли Зеленский, или алкоголик, или купил диплом, или уходил от уплаты налогов, да хоть трахал кроликов — ну какая это была разница, когда твой оппонент Порошенко образца 2019 года? Но команда Порошенко этого не понимала, и продолжала пробивать для себя же дно. И на горизонте тогда появился такой паренёк, Денис Манжосов. Бывший друг и компаньон Зеленского по «95 кварталу».



«Пацаны, как это обычно бывает в совместном бизнесе, побили горшки и обиженные разошлись. И вот „креативная команда‟ Пороха нашла этого Манжосова и попыталась смотивировать того на нарко-разоблачающие откровения о Зеленском. Сначала хотели провести прессуху, но помещение вдруг якобы заминировали, и Манжосов соскочил. Но его дальше додавливали и пригласили в логово телеканала „Прямой‟, где патентованный порохобот Ганапольский попал даже для него в особо идиотское положение. На прямые вопросы ведущего, употреблял ли Зеленский наркоту, Манжосов отвечал — нет, не употреблял и всё это высосано из пальца», — рассказывает Лесев.



Понятно, что бывший партнёр по бизнесу Зеленского тогда не спас Наркоман Зеленский или не наркоман, тогда это не имело абсолютно никакого значения. Манжосов тогда спас только свою честь. Не продался. Не прогнулся. Не сдал пусть и бывшего, но друга. И здесь нет никакого геройства. Не 1937 год на дворе стоял. И даже не какой-то 1995-й. Манжосов не пропал без вести, его машину/дом никто не сжёг по итогу, да и сам он, подозреваю, передвигается без охраны. Просто паренёк оказался без говнеца за пазухой.



«И вот прошло два года, и персонаж по имени „Вова Зеленский‟ для нас уже стал открытой книгой. И книжка оказалась пошлой и грязной. История Зеленского — это история универсальной подлости и череды предательств. Персонаж сдаёт всех, кто хотя бы минимально нарушает зону его комфорта. Сдал Сивоху, не заметив, как твоего вчерашнего кореша и спецпредставителя СНБО коллективно топтали ногами радикалы. Сдал старика, экс-премьера Фокина, который всего-то пересказал пункты Минских соглашений. Сдал одесситов, чуть-чуть провтыкав выразить соболезнование 2 мая. Сдал селян, протолкнув закон о земле. Сдал „Мотор-Сич‟, угробив предприятие по бесплатной хотелке посольства США. Сдал русскоязычных, запустив закон Порошенко о языке. Сдал бедняков — т.е., абсолютное большинство украинцев — повысив кратно платёжки по ЖКХ», — напоминает эксперт.



Поэтому случай с Дубинским — ещё одна единица в этом бесконечном сексотстве Зеленского. Но в данном случае президент переплюнул даже традиционное омерзение. Ведь здесь нет даже какого-то внутреннего конфликта, какой был с Леросом, Поляковым или Скороход. Ты сдаёшь своего под внешним, ничем необоснованным давлением. И это не просто грязно. Босота так не сделает ни в одном дворе. Удивительно беспринципный персонаж.

Владимир Зеленский повторяет путь Януковича, который сдал майдану своего премьера Николая Азарова. После чего и посыпалась вся вертикаль власти., — считает аналитик Игорь Лесев. По его мнению ситуация с Дубинским, которого изгнали из фракции «СН» по указке из американского посольства, станет маркером не только для «слуг», но и для всего политикума., — акцентирует эксперт.Лесев напомнил ситуацию с президентскими выборами 2019 года, когда высокие проценты Зеленского ошеломили Порошенко., — пишет автор.Но тогда ставка на подобный компромат была обречена. Наркоман ли Зеленский, или алкоголик, или купил диплом, или уходил от уплаты налогов, да хоть трахал кроликов — ну какая это была разница, когда твой оппонент Порошенко образца 2019 года? Но команда Порошенко этого не понимала, и продолжала пробивать для себя же дно. И на горизонте тогда появился такой паренёк, Денис Манжосов. Бывший друг и компаньон Зеленского по «95 кварталу»., — рассказывает Лесев.Понятно, что бывший партнёр по бизнесу Зеленского тогда не спас Наркоман Зеленский или не наркоман, тогда это не имело абсолютно никакого значения. Манжосов тогда спас только свою честь. Не продался. Не прогнулся. Не сдал пусть и бывшего, но друга. И здесь нет никакого геройства. Не 1937 год на дворе стоял. И даже не какой-то 1995-й. Манжосов не пропал без вести, его машину/дом никто не сжёг по итогу, да и сам он, подозреваю, передвигается без охраны. Просто паренёк оказался без говнеца за пазухой., — напоминает эксперт.Поэтому случай с Дубинским — ещё одна единица в этом бесконечном сексотстве Зеленского. Но в данном случае президент переплюнул даже традиционное омерзение. Ведь здесь нет даже какого-то внутреннего конфликта, какой был с Леросом, Поляковым или Скороход. Ты сдаёшь своего под внешним, ничем необоснованным давлением. И это не просто грязно. Босота так не сделает ни в одном дворе. Удивительно беспринципный персонаж. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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