Владимир Зеленский пообещал «снять санкции» с Виктора Медведчука, если тот поможет украинскому государству материально

Фразу, вынесенную в заголовок, произнёс в своё время будущий харьковский мэр Геннадий Кернес, поучая уму-разуму своего друга, губернатора области Михаила Добкина. Мудрость Кернеса сегодня вполне применима к Зеленскому – вчера вечером он собрал украинских воротил в попытке собрать с них денег (казна, как известно, пуста, а деньги режиму отчаянно нужны). Да вот беда-печаль – воротилы мало того, что наотрез отказали Зеленскому (высказав, впрочем, ему своё уважение), так ещё и допустили утечку.

Сюжет: Украинский кризис

В итоге о встрече стало известно широкой общественности – благодаря Геннадию Корбану, непонятно, каким образом оказавшемуся в числе приглашённых. Дело в том, что Корбан – человек, конечно, небедный, вот только он не является «олигархом». Так, персонаж среднего, по украинским меркам, достатка, к тому же с неоднозначным, отчасти бандитским, прошлым. К тому же Корбан – соратник днепропетровского мэра Бориса Филатова – лютого врага Зеленского. Так вот, именно Корбан поведал, что Зеленский выпрашивал деньги у богатеев, но те ему отказали – мол, времена нынче тревожные, а денег нет. Вот если бы Зеленский пообещал преференции в обмен на инвестиции – тогда можно было бы подумать. Но Зеленский ничего не стал обещать – холодно распрощался с богатеями, сообщив, что ему пора заниматься другими делами. Короче говоря, стороны разошлись, ни о чём не договорившись.

Сразу же после встречи, понимая, что его оставили несолоно хлебавши, Зеленский предпринял другую попытку пополнить свою казну – он обратился к главе ОПЗЖ Виктору Медведчуку (по слухам, отправив к нему «парламентёра» в лице главы своей администрации Ермака), посулив ему снятие санкций с него и его подручных – также в обмен на деньги. Медведчук, как известно, сидит под домашним арестом, а его партнёр Козак (депутат Рады от ОПЗЖ), также угодивший под санкции Совбеза Украины, вынужден был бежать из страны. И хотя Медведчук от спонсорской поддержки Зеленского решил воздержаться, президент Украины сообщил ему, что ещё есть время подумать. Видимо, деньги нужны режиму критически.