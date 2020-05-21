Владимир Зеленский пообещал Мустафе Джемилёву Херсонскую область

Оказывается, поддержка Зеленского сбежавшими из Крыма исламистами и запрещённым в России экстремистским «меджлисом» была не безвозмездной, взамен юморист пообещал беглецам передать им соседнюю с Крымом Херсонскую область. Со слов Мустафы Джемилёва, вопрос этот уже решён, и на днях офис президента Украины презентует план массового переселения крымских татар на Херсонщину. При этом, в порядке эксперимента, в области будет установлено «двойное управление» - обычное украинское и «национальное».

Фактически, Джемилёв уже представляется собеседникам «духовным лидером» «крымско-татарской народной республики», в которую, по его представлениям, входит как Херсонская область, так и «оккупированный» Крым. Напомним, что «крымская народная республика» - фактически, государство, в котором крымско-татарское меньшинство узурпировало власть, существовала в 1917-1918 годах, а его лидера, Номана Челебиджихана, именем которого был назван карательный батальон украинских националистов, воевавший на Донбассе, казнили революционные севастопольские матросы, утопив в Чёрном море. Так вот, Джемилёв уверяет, что проект «крымско-татарской народной республики» одобрен офисом президента Зеленского в качестве «проекта развития» юга Украины. И под этот территориально-национальный проект якобы выделены немалые деньги из украинского бюджета.

Проект включает в себя переименование столицы Херсонской области в «Херсон-меркез», что в переводе с крымско-татарского означает «столичный город Херсон». Если верить Джемилёву, это был некий компромисс, когда Херсону решили оставить его «некоренное» название, но присовокупив к нему слово на крымско-татарском языке, «для большей толерантности». Если что, Симферополю с Севастополем повезло ещё меньше, и у Джемилёва города теперь называют не иначе, как «Ак-мечеть» и «Ахтияр». Разумеется, согласия местных жителей на переименование Херсона никто не спрашивал, как не поинтересовались и тем, что они думают по поводу своей дальнейшей жизни в национально-культурном крымско-татарском регионе. По словам Джемилёва, буквально на днях в центре Херсона начнётся строительство соборной мечети, правда, руководство города это опровергает (мол, с нами это строительство никто не согласовывал, а что там решили у Зеленского – нас не касается).

С 2014 года крымские татары и стремительно переселяющиеся из Турции то ли турки, то ли крымские татары (в турецких паспортах национальность не указывается) заселили уже три приазовских района Херсонской области, особенно облюбовав курортный Геническ. Местные жители от такого соседства были не в восторге, случались даже массовые стычки на национальной почве, но надеялись на скорое возвращение крымских татар на малую родину, в Крым. Теперь же соседство не только затягивается, но и обещает стать постоянным.