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Владимир Зеленский пообещал Майе Санду начать военную блокаду ПМР

03 декабря 2020, 12:15  •  350 • Украина
Блокаду украинская армия может начать уже в эти выходные, ограничив грузопоток в сторону Тирасполя. В первую очередь блокировать и разворачивать на границе будут фуры с продовольствием и медикаментами. Правда, не факт, что все, как один, украинские контрабандисты, промышляющие торговлей с непризнанной республикой, тут же возьмут под козырёк, но грузопоток, тем не менее, существенно сократится, и в Приднестровье могут возникнуть существенные перебои с продуктами и некоторыми лекарствами.
Зачистку Приднестровья Санду нужно провести как можно быстрее, до роспуска парламента и досрочных выборов. Соответственно, санкции парламента на начало военной операции она добиваться не намерена (да её и не дадут, ведь большинство депутатов представляют не её, а экс-президента Додона). Таким образом, действовать Санду придётся, нарушая законодательство. А это – прямой путь к импичменту. Но Санду уже придумала, как ей быть – военный конфликт должна развязать Украина, а поводом станет блокада. В Тирасполе, несомненно, отреагируют, и это будет лучшим поводом для Кишинёва начать наступление. Не нужны будут ни санкция парламентариев, ни согласования с военным ведомством – будет просто не до того. Но чтобы всё так и получилось, нужно, чтобы в Киеве не спраздновали труса и не включили заднюю. Собственно, Санду в своём недавнем интервью украинскому порталу «Гордон» и сама заявила об этом открытым текстом – «Мы очень надеемся на поддержку официального Киева, потому, что по-другому решить ситуацию в Приднестровье мы не сможем».
Между тем, накал страстей в украинском обществе по поводу блокады ПМР разгорается день ото дня. Киевское издание «Страна» опубликовало большую статью на эту тему, с говорящим заголовком: «Удар по Одессе – чем может грозить Украине разморозка конфликта в Приднестровье». Санду в статье называют «Майей Пашинян», намекая на то, как лихо армянский премьер потерял Карабах, и как, действуя по той же антироссийской кальке, Санду может легко и просто навсегда потерять Приднестровье. А Зеленский, действуя заодно с новоизбранной провокаторшей, в свою очередь, может лишиться Одессы. И тогда никакая блокада ПМР впредь будет невозможна.

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