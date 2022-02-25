Владимир Зеленский оценил потери своей армии и признал "одиночество Украины"

В очередном обращении президент Украины объявил, что за первый день спецоперации погибли 137 военных. Владимир Зеленский опроверг слухи о своей эвакуации из Киева.

Украина потеряла 137 военных, 10 из которых — офицеры. Еще 316 человек ранены. Такие данные привел президент страны Владимир Зеленский. Он опубликовал очередное обращение к народу в своем Телеграм-канале в ночь на 25 февраля.

"Наша держава героически защищается в одиночестве. Запад только говорит о поддержке, но конкретной помощи нет", — заявил украинский лидер. Он объяснил, что НАТО боится дать гарантии безопасности Незалежной.

Зеленский также опроверг слухи о том, что он эвакуировался из Киева. По его словам, он остается работать в правительственном квартале вместе с министрами. При этом Киев готов обсудить с Москвой нейтральный статус страны.

Зеленский также пообещал присвоить звание героев Украины посмертно всем пограничникам, погибшим во время боя на острове Змеиный. Ранее стало известно, что войска России взяли этот участок в Черном море под полный контроль.

В Украине объявлена всеобщая мобилизация. 24 февраля гражданам стали выдавать оружие, и после этого жители Киева пожаловались на мародерство.