Владимир Зеленский отнимает у Дмитрия Фирташа его газораспределительную сеть

В офисе президента наконец-то придумали, как раскулачить застрявшего в Австрии Фирташа. Оператор ГТС Украины предупредил о срыве отопительного сезона в стране – из-за долгов так называемых облгазов, территориальных операторов газотранспортной системы. Их общий долг составил 9,2 миллиардов гривен (порядка 340 миллионов долларов). Фирташ контролирует примерно 80 процентов облгазов, и его персональная доля в общем долге – 6,7 миллиардов гривен. Разумеется, платить по счетам он не собирается.

Таким образом, сеть облгазов Фирташа могут отобрать у него за долги. Интрига же в том, что ни один украинский суд не рискнёт отобрать у Фирташа его наиболее ценный актив. Но у Зеленского есть возможность заполучить сеть облгазов в обход суда – если решение об отъёме облгазов вынесет СНБО. Теоретически это возможно, ведь глава Совбеза Данилов славится своим умением исполнять волю президента в обход законодательства. Но если неожиданно выяснится, что облгазы отбирали голубое топливо из магистральных газопроводов «для производственно-технологических нужд», заранее «проговаривая» возможность отсрочки выплаты (речь о дополнительном объёме газа, чтобы поддерживать в ГТС нужное давление), к Совбезу могут возникнуть вопросы, и не только у Фирташа. Рискнёт ли Зеленский пойти на обострение, и захочет ли Данилов ему подыграть (например, в расчёте на получение доли малой при делёжке «наследства»)?

Известно, что с Фирташем тесно взаимодействует депутат Сергей Лёвочкин, фактический руководитель фракции ОПЗЖ в Раде. Они с Фирташем и устраивали майдан против Януковича в 2013 году, не рассчитывая, правда, что он перерастёт в столь масштабное бедствие (задача была иная – припугнуть Януковича, чтобы тот поделился властью). Лёвочкин запросто вхож к Зеленскому и «решает его вопросы» (судачат, что Лёвочкин подменил собой другого опытного «решальщика», Хорошковского). Но если у Фирташа начнут отнимать облгазы, на чьей стороне окажется Лёвочкин?

С другой стороны, на Зеленского давят Кирилл Тимошенко (именно его считают инициатором наскока на Фирташа) и Андрей Ермак (в его окружении присутствуют несколько бизнесменов, давно облизывающихся на активы прочно запертого на чужбине Фирташа).