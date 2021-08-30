Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Киевские эксперты подвели итоги "Крымской платформы". Народ ударился в...
Главная / Украина

Владимир Зеленский отнимает у Дмитрия Фирташа его газораспределительную сеть

30 августа 2021, 18:00  •  23 • Украина
В офисе президента наконец-то придумали, как раскулачить застрявшего в Австрии Фирташа. Оператор ГТС Украины предупредил о срыве отопительного сезона в стране – из-за долгов так называемых облгазов, территориальных операторов газотранспортной системы. Их общий долг составил 9,2 миллиардов гривен (порядка 340 миллионов долларов). Фирташ контролирует примерно 80 процентов облгазов, и его персональная доля в общем долге – 6,7 миллиардов гривен. Разумеется, платить по счетам он не собирается.
Таким образом, сеть облгазов Фирташа могут отобрать у него за долги. Интрига же в том, что ни один украинский суд не рискнёт отобрать у Фирташа его наиболее ценный актив. Но у Зеленского есть возможность заполучить сеть облгазов в обход суда – если решение об отъёме облгазов вынесет СНБО. Теоретически это возможно, ведь глава Совбеза Данилов славится своим умением исполнять волю президента в обход законодательства. Но если неожиданно выяснится, что облгазы отбирали голубое топливо из магистральных газопроводов «для производственно-технологических нужд», заранее «проговаривая» возможность отсрочки выплаты (речь о дополнительном объёме газа, чтобы поддерживать в ГТС нужное давление), к Совбезу могут возникнуть вопросы, и не только у Фирташа. Рискнёт ли Зеленский пойти на обострение, и захочет ли Данилов ему подыграть (например, в расчёте на получение доли малой при делёжке «наследства»)?
Известно, что с Фирташем тесно взаимодействует депутат Сергей Лёвочкин, фактический руководитель фракции ОПЗЖ в Раде. Они с Фирташем и устраивали майдан против Януковича в 2013 году, не рассчитывая, правда, что он перерастёт в столь масштабное бедствие (задача была иная – припугнуть Януковича, чтобы тот поделился властью). Лёвочкин запросто вхож к Зеленскому и «решает его вопросы» (судачат, что Лёвочкин подменил собой другого опытного «решальщика», Хорошковского). Но если у Фирташа начнут отнимать облгазы, на чьей стороне окажется Лёвочкин?
С другой стороны, на Зеленского давят Кирилл Тимошенко (именно его считают инициатором наскока на Фирташа) и Андрей Ермак (в его окружении присутствуют несколько бизнесменов, давно облизывающихся на активы прочно запертого на чужбине Фирташа).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





23
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 00:35
Киев не сдавать!
30 августа 2021, 14:20
Актёр-предатель просится обратно в Россию
30 августа 2021, 07:00
Власти Украины решили пополнить казну за счет нищих жителей страны
30 августа 2021, 07:00
Порошенко назвал «Путина убийцей»
29 августа 2021, 09:55
eNews: Молдова и Украина убили промышленность по дороге в ЕС
30 августа 2021, 07:00
Кулеба грозится испортить жизнь Поклонской
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2021, 02:55
Дочери казненного президента, подарившего Афганистану "золотой век", предупредили мир
28 августа 2021, 00:55
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
28 августа 2021, 22:00
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупость" Запада с Украиной
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
25 августа 2021, 06:55
"Как нам разделить Украину?": Тридцать лет "незалежности" и грядущий распад
26 августа 2021, 08:35
Европа запуталась: теперь ей придется больше платить России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.