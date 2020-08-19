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Владимир Зеленский не смог набрать необходимых трёхсот депутатских голосов в поддержку мирного плана

19 августа 2020, 15:50  •  40 • Украина
Украина не сможет выполнить ключевое условие, прописанное в минских договорённостях, – сообщил глава украинской делегации в минской контактной группе Леонид Кравчук. Партия власти не сможет набрать в Раде необходимое конституционное большинство – 300 голосов «за». Сегодня решения принимаются простым большинством, да и то, «слугам» Зеленского всё чаще приходится искать поддержку в других фракциях и депутатских группах. Что же до конституционного большинства, то даже вместе с ОПЗЖ его не набрать.
Таким образом, Кравчук расписался в бессилии Киева выполнить минские договорённости. Считаем: за особый статус теоретически могли бы проголосовать две фракции, «слуги народа» и «Объединённая платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Вадима Рабиновича. У первых – 248 мандатов, у вторых – 44. Теоретически, недостающие голоса можно было бы «повзаимствовать» (а, точнее, купить) у одномандатников – такая практика в Раде существует издавна. Проблема в том, что ни у «слуг», ни у ОПЗЖ, члены фракций не голосуют консолидировано. У Медведчука «выпадает» группа Лёвочкина. А у «слуг» – чуть ли не половина фракции. «Группа Пинчука», так называемые «соросята», «группа Коломойского» и мажоритарщики, заводилами у которых выступают Александр Дубинский и Максим Бужанский. Но если нейтрально настроенных мажоритарщиков вместе с Бениной свитой можно было бы задействовать в голосовании хотя бы отчасти, то сорок штыков Пинчука наверняка проголосуют против особого статуса. А такого количества нефракционных мажоритарщиков Зеленскому, чтобы «заткнуть дыру», нипочём не задействовать.
Собственно, недавнее решение ЦИК о невозможности проведения местных выборах на Донбассе – точнее, на территориях, которые контролирует Украина, – свидетельствует именно о невозможности развить перемирие. Фактически, выборы 25 октября не коснутся не только народных республик, но и Донецкой и Луганской областей целиком. Таким образом, Киев не только расписывается в собственном бессилии управлять частью страны, но и не признаёт право части украинского народа на демократическое волеизъявление. Что легко объяснить – в Киеве нисколько не сомневаются в том, за кого отдадут голоса на юго-востоке. О каком мирном процессе можно, при таком раскладе, вести речь, – непонятно. И Кравчуку в том числе.

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