Владимир Зеленский не переоформлял свою собственность на Шефира и Баканова в 2019 году

Зеленский признал, что два года назад он был «вынужден» переоформить свои оффшорные активы на тогдашних помощников, Сергея Шефира и Ивана Баканова (возглавляющего сейчас СБУ), «чтобы не допустить политической цензуры телевизионных программ студии «Квартал-95». Но вот интрига – в ежегодной имущественной декларации Зеленского нет ни строчки о передаче активов Баканову и Шефиру! Значит, активы были переданы помощникам тайно? Или не передавались вообще? Похоже, «слуга народа» заврался.

Сюжет: Офшоры

В едином государственном реестре Украины есть копия имущественной декларации Зеленского за 2019 год – датированная 30 мая 2020 года. В ней перечислены 18 домов и квартир Зеленского, и даже указана недостроенная недвижимость украинского президента в Грузии – 5 апартаментов. Но в разделах «ценные бумаги» и «корпоративные права» нет ни слова о передаче активов помощникам. Да и во всей декларации в целом – ни слова об этом. Если Зеленский не передавал оффшорные активы – а, как следует из декларации, он этого не делал, выходит, что он до сих пор, занимая высшую руководящую должность в государстве, остаётся собственником оффшоров. И, стало быть, говоря о якобы переданных Баканову с Шефиром активах, Зеленский вводит в заблуждение свой народ. Проще говоря, президент Украины Зеленский врёт своему народу. Воистину, лучше бы «слуге народа» и дальше помалкивать на оффшорную тему. А он заговорил – и тут же был пойман на вранье.

Кстати, само по себе разъяснение Зеленского вызывает вопросы. Известно, что передача оффшорных активов состоялась в 2019 году. Президентом Украины на тот момент был Пётр Порошенко – шёл пятый год его президентства. Зеленский, однако, указывает в разъяснении, что он был вынужден передать активы, чтобы не позволить Януковичу влиять на политику «Квартала»! Дословно – «пришлось структурировать бизнес с использованием зарубежных компаний». Может, Зеленский перепутал фамилии? Или передача активов имела место до 2014 года? Но и ранее в своих декларациях Зеленский этого не указывал. Кстати, вообще сомнительно, что у Януковича могли быть какие-то претензии к Зеленскому и его «Кварталу» - «слуги народа» проводили закрытые мероприятия у лидеров «Партии регионов», что называется, в монопольном порядке, не допуская конкурентов и близко.

В общем, Зеленский так и не ответил на вопрос об оффшорных активах по существу. «Отпетлял», по привычке.