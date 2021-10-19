Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Полковник Жданов объяснил, почему Украины больше нет: "Получается, прав Пут...
Главная / Украина

Владимир Зеленский не переоформлял свою собственность на Шефира и Баканова в 2019 году

19 октября 2021, 14:40  •  37 • Украина
Зеленский признал, что два года назад он был «вынужден» переоформить свои оффшорные активы на тогдашних помощников, Сергея Шефира и Ивана Баканова (возглавляющего сейчас СБУ), «чтобы не допустить политической цензуры телевизионных программ студии «Квартал-95». Но вот интрига – в ежегодной имущественной декларации Зеленского нет ни строчки о передаче активов Баканову и Шефиру! Значит, активы были переданы помощникам тайно? Или не передавались вообще? Похоже, «слуга народа» заврался.
Сюжет: Офшоры
В едином государственном реестре Украины есть копия имущественной декларации Зеленского за 2019 год – датированная 30 мая 2020 года. В ней перечислены 18 домов и квартир Зеленского, и даже указана недостроенная недвижимость украинского президента в Грузии – 5 апартаментов. Но в разделах «ценные бумаги» и «корпоративные права» нет ни слова о передаче активов помощникам. Да и во всей декларации в целом – ни слова об этом. Если Зеленский не передавал оффшорные активы – а, как следует из декларации, он этого не делал, выходит, что он до сих пор, занимая высшую руководящую должность в государстве, остаётся собственником оффшоров. И, стало быть, говоря о якобы переданных Баканову с Шефиром активах, Зеленский вводит в заблуждение свой народ. Проще говоря, президент Украины Зеленский врёт своему народу. Воистину, лучше бы «слуге народа» и дальше помалкивать на оффшорную тему. А он заговорил – и тут же был пойман на вранье.
Кстати, само по себе разъяснение Зеленского вызывает вопросы. Известно, что передача оффшорных активов состоялась в 2019 году. Президентом Украины на тот момент был Пётр Порошенко – шёл пятый год его президентства. Зеленский, однако, указывает в разъяснении, что он был вынужден передать активы, чтобы не позволить Януковичу влиять на политику «Квартала»! Дословно – «пришлось структурировать бизнес с использованием зарубежных компаний». Может, Зеленский перепутал фамилии? Или передача активов имела место до 2014 года? Но и ранее в своих декларациях Зеленский этого не указывал. Кстати, вообще сомнительно, что у Януковича могли быть какие-то претензии к Зеленскому и его «Кварталу» - «слуги народа» проводили закрытые мероприятия у лидеров «Партии регионов», что называется, в монопольном порядке, не допуская конкурентов и близко.
В общем, Зеленский так и не ответил на вопрос об оффшорных активах по существу. «Отпетлял», по привычке.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





37
Источник
Похожие новости
17 октября 2021, 01:25
Власть Молдовы растеряна – страна на грани системного кризиса
17 октября 2021, 20:40
Европа хочет забрать безвиз у Украины - сами виноваты
18 октября 2021, 07:45
eNews: Катастрофа Зеленского и провалы Санду
16 октября 2021, 09:05
Глава СНБО рассказал о «совершенно секретном» плане обороны Украины
18 октября 2021, 08:20
Зеленский хочет обменять Медведчука
18 октября 2021, 02:30
Политолог: Противостояние Кишинёва и Гагаузии будет расти
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 октября 2021, 01:15
"Боятся, не сумеют зацепиться за крыло самолёта США": Захаров о заявлении Л...
19 октября 2021, 06:30
Русский десант наглядно показал, чем закончится попытка взять Крым силой
19 октября 2021, 01:15
"Кому надо воевать с Россией?": Болгарские читатели о выходе из НАТО в случ...
19 октября 2021, 08:50
"Вельмишановне панство": "Мисс Украина" мовно вступилась за русск...
19 октября 2021, 00:05
"Cтрах продаётся дорого". Что было главным в выступлении Путина на РЭН-2021...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 октября 2021, 21:55
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно, рискуем"
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
17 октября 2021, 01:25
Облетела земной шар и поразила цель: Китай испытал новую ракету с ядерным зарядом
13 октября 2021, 10:30
Медведев находится на грани отчаяния из-за своего положения - эксперт
17 октября 2021, 16:35
Привившиеся от COVID страдают от изнуряющей простуды: "Никогда так раньше не болел"
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
17 октября 2021, 03:45
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.