Владимир Зеленский намерен увести у Арсена Авакова его бандеровскую свиту

В Киеве снова формируют добровольческие батальоны – на сей раз не для отправки на Донбасс в качестве пушечного мяса, а для борьбы с коронавирусом. Так, во всяком случае, объясняет инициативу её застрельщик, глава президентской администрации Андрей Ермак. На самом деле, смысл манёвра – перехватить у Авакова оставшихся не у дел ветеранов-карателей. Пока главе МВД удалось пристроить лишь малую их часть – «охранять» столичные улицы во время пандемии. А большинство томится без дела и денег.

Возвращаться к нормальной жизни они не хотят – отвыкли работать за шесть лет. Но у Авакова то ли нет желания кормить всю эту ораву, то ли ему просто не нужны дармоеды в таком количестве. А вот Зеленскому боевая свита не помешала бы – раз уж с силовиками доверительных отношений ему не удалось выстроить, переманив их на свою сторону в подковёрном противостоянии с тем же Аваковым. И вот почти уже бесхозных ветеранов АТО задумали переквалифицировать в «волонтёрское движение по борьбе с коронавирусом». Эдакий гражданский заградотряд, то ли для борьбы с пандемией, то ли для защиты Зеленского, в случае, если его альянс с Аваковым и его наци даст трещину. Примечательно, что возглавит волонтёрское движение лично Зеленский – во всяком случае, так ему посоветовал Ермак. Однако, пока неясно, кому доверят командовать ветеранами – в президентской администрации нет управленцев, которых бы уважали вояки-каратели. Кадровые военные откровенно брезгуют командовать этим сбродом – так, во всяком случае доложили Зеленскому. И Зеленский пока не придумал ничего лучше, чем обратиться к миллиардеру Игорю Коломойскому, чтобы тот делегировал в командиры кого-то из своих знакомых по Днепропетровску, из бывших «братков». А как ещё удержать в узде вчерашних убийц и бандитов – ветеранов АТО?!

Сколько их будет, этих «борцов с коронавирусом»? По слухам, доносящихся из офиса президента Украины, речь идёт о тысячах человек. А перспектива такая: вскоре на киевских улицах одни военизированные патрули, подчиняющиеся Авакову, будут противостоять другим патрулям, подчиняющимся Зеленскому. А вместе они будут делать вид, что борются с коронавирусом. А к чему это приведёт – увидим.