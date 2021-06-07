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Владимир Зеленский намерен переизбраться, проведя досрочные президентские выборы

07 июня 2021, 16:05  •  268 • Украина
О планах Зеленского инициировать внеочередные президентские выборы сообщили депутат Рады Александр Дубинский и популярный киевский телеведущий Максим Назаров. Смысл манипуляции в том, что и «слуги», и сам Зеленский стремительно теряют популярность и до следующей очередной кампании растеряют её безвозвратно. Но сейчас рейтинг Зеленского вполне достаточен, чтобы позволить ему переизбраться, особенно это заметно на фоне тотального отсутствия конкурентов. Времени, правда, остаётся в обрез.
Недаром, разъясняет Дубинский, Зеленский инициирует свой «всенародный референдум» о борьбе с олигархами. Это позволит ему набрать лишних очков, а главное – продемонстрирует, на какую реальную поддержку народа он сможет рассчитывать, если решится на досрочные выборы. При этом, какое бы решение не было принято на референдуме, оно останется незаконным. А ещё Зеленский очень переживает, что его «сольёт» Вашингтон на переговорах с Москвой. «Думается, Зеленский сегодня как никогда жалеет о том, что не дал ход «плёнкам Байдена» (разоблачающим его коррупционную деятельность на Украине после майдана 2014 года – ред.)», – поясняет Назаров. Таким образом, Зеленскому нужно спешить, чтобы закрепиться во власти подольше. А для этого стоит рискнуть с внеочередными выборами.
Политтехнолог Михаил Подоляк, штатный советник Зеленского в президентской администрации, рекомендовал ему не откладывать выборы надолго и затеять кампанию уже этой осенью. Поводом может послужить отсутствие реального большинства «слуг народа» в Верховной Раде (а по закону это чревато досрочным роспуском), а также разлад, случившийся у Зеленского со спикером Разумковым. Но повод можно подыскать и более убедительный, важно то, что процесс запущен. Идти на досрочные выборы Зеленского убеждают и глава его администрации Ермак, и «тайные советники» братья Шефиры. Но вот как отреагируют за океаном? Планы Зеленского там могут и не одобрить, полагает критик режима Анатолий Шарий. «Зеленского передумали приглашать в Белый дом. Это интересная информация, за этими словами – очень много. Крах, отчаяние, страх и, для всех нас, возможно – проблеск надежды. Надежды на то, что этот человек стал токсичен уже всерьёз».

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