Владимир Зеленский намерен отомстить Западу за то, что тот его «кинул» – заморозить выплаты по кредитам

Сегодня ночью на заседании Совбеза Зеленскому предложили приостановить выплаты по всем внешним долгам Украины – в качестве реакции на бездействие Запада в вопросе противостояния Киева с Москвой. Формальный предлог такой – только в январе международные резервы Нацбанка сократились на 1,8 миллиарда долларов, заёмщики распродают за бесценок долговые бумаги, а на носу – очередные выплаты процентов по долгам. Ещё Зеленскому советуют сменить руководство НАБУ и САП, установив над ними полный контроль.

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, как известно, структуры-дублёры украинских правоохранительных органов, созданные Вашингтоном на Украине после майдана. Их задача – контроль за высшей украинской властью. Теперь, когда, как считает Зеленский, Запад его предал, НАБУ и САП можно списать в утиль – тем паче, что они и в самом деле действовали на нервы его «слугам народа», мешая им воровать и получать взятки. С другой стороны, если Зеленский рискнёт обнулить приставленных к нему соглядатаев, есть риск ещё больше ухудшить отношения с Западом, а в сегодняшней ситуации это – полный крах. То же самое можно сказать и о предложении перестать отдавать долги. Сейчас МВФ и другие кредиторы действуют так: получая свои проценты, подбрасывают Киеву кредиты. Если же проценты перестанут капать на счета международных партнёров, то и кредитование Киева будет свёрнуто. Зеленский пока не определился касательно дальнейших действий в отношении Запада, но уже то, что на Совбезе такие предложения вслух озвучивают, о многом говорит.

Пока речь идёт не о роспуске НАБУ и НАП, а о том, что их возьмёт «под колпак» офис президента (что, как несложно догадаться, говорит о том, откуда дует ветер) и лично его глава Андрей Ермак. Со дня на день в эти структуры будут назначены «смотрящие» – в ранге исполняющих обязанности заместителей глав, – а дальше, что называется, по ситуации. Что же касается долгов, то главе Нацбанка поручено «проработать сценарии» (дословно!) возможного отказа Украины от своих долговых обязательств, как временного, на несколько лет, так и окончательного. В общем, похоже, что Зеленский решился пойти на шантаж Запада.