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Владимир Зеленский намекнул, что, добив Виктора Медведчука, он возьмётся за Рината Ахметова

20 мая 2021, 19:05  •  63 • Украина
Мелькнув по случаю «дня вышиванки» в российской косоворотке (перепутал, бывает!), Зеленский провёл пресс-конференцию – в ангаре КБ Антонова, на фоне грузового гиганта «Мрия», только без колёс и без двигателей. Получилось символично – с изрядным размахом, но сомнительным выхлопом. Впрочем, свой курс Зеленский обозначил предельно ёмко. Ставку он нынче делает на радикальных националистов, зато олигархов заставит искать пятый угол. Вопрос лишь в том, удастся ли ему спеть на столь высокой ноте.
По подсчётам Зеленского, на Украине осталось 13 олигархов. Всех их он собирается лишить рычагов политического управления, но как он это сделает, не имея поддержки в силовых структурах, можно только гадать. Слишком лёгкая расправа с не пожелавшим оказать сопротивления Медведчуком, похоже, ударила Зеленскому в голову, подобно дозе крепкого алкоголя. На пресс-конференции Зеленский поспешил записать на свой счёт безоговорочную победу, отметив, что «эпоха Медведчука на Украине заканчивается», хотя, во-первых, их схватка едва началась, а, во-вторых, на табло пока боевая ничья. Медведчук, оказавшись под домашним арестом, а не в тюрьме и не в эмиграции, как бы хотелось Зеленскому, скорее набрал очки, нежели их растерял.
А ещё Зеленский «послал привет» Ринату Ахметову, недвусмысленно дав понять, что он – следующий в очереди на равноудаление. Зеленский пообещал, что, пока он президент, во власть больше не попадут ни Юлия Тимошенко, ни Арсений Яценюк, ни Владимир Гройсман. Политические проекты этой троицы финансирует Ахметов – так что в чей адрес послан сигнал и гадать не надо. «Самые умные олигархи сейчас продадут свой бизнес, – комментирует выступление Зеленского политик Олег Царёв, бывший депутат Рады. – У глупых и жадных заберут его даром». А как поступит Ахметов? Неужели уступит? Вот и с Коломойским такая же история – как-то не верится, что он безропотно займёт своё место в очереди на равноудаление. Оба олигарха имеют немалый опыт принуждения к покорности тех, кто намеревался их откуда бы то ни было равноудалить. Списки не вернувшихся с этих олигархических войн довольно внушительные. От Ахатя Брагина до Максима Курочкина.
Зато Зеленский, как выяснилось на пресс-конференции, запросто переписывается в социальных сетях с подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета националисткой Яной Дугарь. Раздаёт обещания, передаёт через неё приветы видным нацистам. Неужели он рассчитывает заручиться поддержкой бандеровцев в своём противостоянии с олигархами? И неужели не понимает, кто этих самых националистов кормит с руки?

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