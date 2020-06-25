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Владимир Зеленский «кинул» Виктора Януковича с возвращением на Украину

25 июня 2020, 16:00  •  107 • Украина
Госбюро расследований сообщило о «подозрении» в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича и двух его министров обороны, Саламатина и Лебедева. Таким образом, Владимир Зеленский дезавуировал неформальные договорённости о возвращении Януковича на Украину (об этом, по слухам, хлопотали миллиардеры Валерий Хорошковский и Геннадий Боголюбов). Объяснение простое – Зеленского пугает возвращение политика, которого две трети граждан страны признали лучшим главой государства.
Другими словами, Зеленский испугался конкуренции. Его рейтинг доверия стремительно падает, но на Украине всё ещё нет политика, который стал бы более популярным, нежели он. Социологические замеры показывают, что основным конкурентом Зеленского стал бы Янукович, вернись он на родину. Но именно по этой причине украинские власти придумывают всё новые и новые предлоги, чтобы Янукович как можно дольше пробыл в вынужденной эмиграции. А больше всего они боятся, что Янукович может оспорить в суде своё незаконное отстранение от власти – и тогда его сменщикам не позавидуешь.
Старые уголовные дела, заведённые ещё при Порошенко, рассыпаются, поэтому подручные Зеленского спешно инициируют новые – государственная измена, в представлении Госбюро расследований, была совершена Януковичем «в соучастии с бывшими министрами обороны», «с 2012 по 2014 годы». А в чём же она заключалась? Формулировки, признаться, расплывчаты: в подрыве суверенитета, подрыве обороноспособности и предоставлении России помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Доказать такие обвинения будет непросто, но не в доказательстве дело – важно не пустить Януковича на Украину. И не дать ему ни малейшей возможности перехватить власть у политических банкротов Зеленского.
Между тем, имеется одно обстоятельство, на которое мы не можем не указать. Дело в том, что представители Януковича, желая, по всей видимости, стимулировать процесс принятия решений, в полном соответствии с украинскими обычаями, могли «подмазать» людей Зеленского. Судачат, что речь идёт о суммах с семью нулями. Ещё поговаривают, что те, от кого зависело принятие решений, подношения приняли. А, в результате, «кинули» подносителей. Судя по всему, речь идёт о президентской администрации, а персонально – то ли об Андрее Ермаке, то ли о его заместителе, Кирилле Тимошенко.

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