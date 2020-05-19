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Владимир Зеленский использует крымских татар для дестабилизации обстановки в Крыму

19 мая 2020, 13:55  •  28 • Украина
Владимир Зеленский назначил крымскую татарку Эмине Джапарову замминистра иностранных дел Украины. А ещё он неожиданно вознамерился сделать крымско-татарские праздники государственными. С чего бы вдруг столько внимания крымским татарам, коих на Украине всего несколько тысяч? Всё просто – по мнению советников Зеленского, вернуть Крым Украине смогут только крымские татары. Больше и некому – разве что украинским солдатам. Но раз воевать Зеленский не рискует, значит – остаётся нацменьшинство!
Накануне влиятельный американский журнал Foreign Affairs опубликовал большую статью о российском Крыме, призывая Вашингтон пересмотреть своё отношение к событиям 2014 года. Немалая часть текста посвящена отношению крымских татар к России – по мнению издания, за шесть лет оно изменилось в лучшую сторону. У крымских татар появились такие возможности, о которых при Украине они не могли и мечтать. По этой причине практически нивелировалось влияние экстремистского «меджлиса», который, спекулируя на национальном вопросе, пытался оседлать и стреножить коренной народ в шкурных интересах. В итоге оказавшийся под запретом в России «меджлис», растратив влияние в Крыму, перебрался в Киев. А украинские власти все эти годы только и надеялись, что на «национально-освободительную борьбу» крымских татар в российском Крыму. Но она всё никак не начиналась – у крымских татар попросту не было поводов для недовольства. Крымско-татарский язык стал государственным, в Симферополе дали возможность возвести соборную мечеть, а уровень жизни, в сравнении с тем, что было при Украине, заметно вырос.
И вот теперь, похоже, в Киеве решили, что пора подстегнуть ситуацию. Назначая Джапарову на высокую должность, Зеленский посылает сигнал немногочисленному экстремистскому подполью в Крыму, и затаившимся «активистам». И Джапарова это подтверждает публично: «Это мощный сигнал крымским татарам в оккупированном Крыму, когда на такую высокую должность назначается крымская татарка». Сигнал, простите, к чему? К неповиновению власти? К гражданской войне? Зеленский действует максимально открыто: ничуть не надеясь на то, что в Крыму у Украины есть хоть какая-то группа поддержки, помимо крымских татар, он делает единственно возможную ставку. Правда, ставка эта сомнительна, учитывая ту же публикацию в Foreign Affairs. Едва ли целый народ «одумается», прознав про высокое назначение Джапаровой. Стало быть, ставка не на весь народ, а на его небольшую, но активную часть – на недовольных. В первую очередь – на религиозных экстремистов и националистов. То есть, на тех, кто готов подняться с оружием в руках, либо, на худой конец, готов заняться вредительством. Выходит, Зеленский намерено провоцирует крымских татар, науськивая их начать кровопролитие. Странно, что в Москве этого, кажется, не замечают.

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