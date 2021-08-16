Владимир Зеленский ищет поддержку в Китае, чтобы насолить США. Японцы называют это "горькой пилюлей"

Японское издание Nihon Keizai выпустило аналитическую статью, в которой разобрало неожиданное потепление в отношениях Украины и Китая. Президент Зеленский таким образом пытается обратить на себя внимание США.

Авторы японского СМИ Nihon Keizai сообщают, что президент Зеленский принял "горькую пилюлю" и обратил внимание на Китай. Все из-за того, что новая администрация США и лидеры стран ЕС не особенно поддержали украинского лидера. Пришлось идти в Пекин.

Японские журналисты делают вывод, что Зеленского никто не воспринимает всерьез в Вашингтоне, несмотря на все действия. Ему пришлось положить на одну чашу весов отношения с Западом и Китаем. И пока что явный перевес в сторону последних.

Эксперты делают вывод: это все дипломатический ход. Хитрый, но не самый умный. Как известно, между США и Китаем не самые лучшие отношения, и когда Запад вновь соберется что-то противопоставить России, Зеленскому могут припомнить метания туда-сюда, а Москва воспользуется этим.