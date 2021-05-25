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Владимир Зеленский и Иван Баканов отправляют в отставку главу МВД Украины Арсена Авакова

25 мая 2021, 10:55  •  382 • Украина
Недаром на своей «встрече с прессой» Зеленский «наезжал» на Авакова, обвиняя того в многочисленных ведомственных провалах – как выясняется, «слуги народа» уже подыскали министру сменщика. Предположительно, это первый зам главы МВД Владимир Евдокимов (во всяком случае, с ним накануне беседовал Зеленский и, как отмечают наши источники в офисе президента, «прозвучало недвусмысленное предложение»). Интрига же в том, что, пока назначение обговаривается, МВД может возглавить глава СБУ Баканов.
Сейчас юристы офиса президента прорабатывают вопрос о возможности совмещения Бакановым двух должностей – главы СБУ и МВД. При этом известно, что объединённое полицейско-контрразведывательное «суперведомство» создаваться не будет – речь идёт именно о временном исполнении обязанностей министра главой СБУ. Если юристы не обнаружат в законодательстве норм, препятствующих такому назначению, на ближайшем заседании Совбеза может быть принято окончательное решение. Суть в том, чтобы Баканов на первых порах провёл «деавакизацию» МВД, расчистив ведомство от людей Авакова, исключив тем самым саботаж. Что же до Евдокимова, то он возглавит уже очищенное Бакановым МВД.
Вопрос лишь в том, уйдёт ли Аваков по доброй воле. Известно, что во время избирательной кампании Зеленского, последний гарантировал бессменному с 2014 года главе МВД пребывание во главе ведомства на весь свой президентский срок – в качестве «компенсации» за предательство Петра Порошенко. Предложение Зеленского устроило Авакова, и полиция совместно с контролируемыми Аваковым ветеранами-националистами в немалой степени поспособствовали тому, чтобы нейтрализовать многочисленную и весьма боеспособную группу поддержки Порошенко.
Таким образом, сейчас Зеленский почувствовал в себе силы, чтобы нарушить данное обещание и досрочно расстроить союз с Аваковым, вот только хватит ли президенту ресурсов, чтобы снести бессменного министра, за которым, помимо силовиков, ещё и его карманные ветераны-каратели? Чтобы Аваков «ушёл по хорошему», ему обещают отдать «на кормление» его родовую вотчину, Харьковскую область. Но интрига в том, что выборы, запланированные на осень, Зеленский при этом переносить не обещал, а это значит, что уже этой осенью Авакова могут из вотчины изгнать победители избирательной кампании (скорее всего, в лице Михаила Добкина, давнего и заклятого врага министра). Таким образом, Авакова, по сути, загоняют в угол. Едва ли он в таком случае безропотно сложит свои полномочия.

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