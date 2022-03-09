Владимир Зеленский грозит «быстро решать» с украинскими политиками, ищущими компромисс – «по законам военного времени»

Бывший киевский градоначальник времён Виктора Ющенко, Леонид Черновецкий, за особенности своего поведения прозванный киевлянами Лёня-Космос, полностью поддержал российскую спецоперацию на Украине. Черновецкий считает, что договориться о мирном существовании Москве и Киеву следовало ещё 8 лет назад, «вместо бомбардировок гражданских объектов и запугивания населения» на Донбассе. «Украинцам не следует брать в руки оружие, – убеждён Черновецкий. – Происходящее на Украине – не наша война!»

Сюжет: Украинский кризис

Вспоминая Черновецкого на должности мэра Киева, следует отметить одну его важную особенность. Несмотря на всю свою эксцентричность, Черновецкий всегда тщательно следил за тем, чтобы малоимущие киевляне не голодали и не испытывали проблем с медицинским обслуживанием. Выявлением малоимущих у него занималась целая служба, а регулярно раздаваемые бесплатные продуктовые наборы «для бабушек» стали притчей во языцех. Сегодня Черновецкий остаётся в Киеве – потому его заявления воспринимаются не иначе, как личное мужество. Особенно на фоне того, что заговорили «пророссийские» говорящие головы вроде доктора Комаровского. Поистине, трудные времена – лучший индикатор человеческих качеств.

Выражение собственной позиции, идущей вразрез с линией «слуг народа» и Зеленского, нынче чревато большими неприятностями. Киевского политолога Дмитрия Джангирова избили неонацисты, ворвавшись к нему в квартиру, до полусмерти, а затем увезли в тюрьму СБУ – посты в его социальных сетях пишут теперь контрразведчики. Его коллегу Юрия Дудкина также избили и увезли в неизвестном направлении, близкие Дудкина сомневаются, что он ещё жив. На этом фоне Зеленский предупреждает украинских политиков, которые «пытаются найти контакты с Россией», что «решение по ним будет быстрым» и «по законам военного времени» (хотя происходящее – не что иное, как миротворческая операция, с чем, по всей видимости, согласна и украинская сторона). По сути, Зеленский угрожает физической расправой всем, кто не разделяет его позиции.