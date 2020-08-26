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Владимир Зеленский готовится к обострению на Донбассе

26 августа 2020, 16:35  •  140 • Украина
Примечательным комментарием сопроводил президент Украины назначение нового командующего сил специальных операций ВСУ Григория Галагана – «Будет больше провокаций от пророссийских боевиков. Необходимо внедрение более агрессивных мер противодействия». Подобной резкости формулировок Зеленский себе ещё никогда не позволял. Что это, Киев готовится к военному обострению? Похоже, что так – замена неуправляемого генерала Лунёва на ещё более «отмороженного» Галагана – наглядное тому подтверждение.
Уже понятно, что никаких местных выборов на Донбассе не будет – попытка создать видимость их проведения, предпринятая с подачи нового главы украинской делегации в Минске Леонида Кравчука, с треском провалилась – группа депутатов от фракции «слуг», подконтрольная Виктору Пинчуку (так называемые «соросята»), отказалась рассматривать вопрос о соответствии постановления о местных выборах закону об особом порядке местного самоуправления на Донбассе. Таким образом, последняя попытка соблюсти букву минских договорённостей депутаты из президентской фракции провалили, даром, что инициативу Кравчука поддержал лично Зеленский. Теперь под вопросом октябрьская встреча в нормандском формате – несмотря на то, что глава президентской администрации Андрей Ермак анонсировал её проведение на месяц раньше, чем было запланировано (до 10 сентября вместо 10 октября). Киеву, разумеется, во что б это ни стало, нужно соблюсти внешние приличия, имитируя миротворческий процесс, чтобы не выглядеть теми, кто намеренно его срывает. Отсюда – примирительные речи Зеленского о положительных итогах перемирия на Донбассе. Но не стоит им верить, ибо верить следует делам. А дела – назначения записных головорезов шефами военной разведки и силами спецопераций. Ничего хорошего подобные кадровые решения не сулят.
Занятно, что привычному для Ермака созданию видимости решения важных вопросов в который раз пытался помешать серый кардинал президентской администрации и близкий товарищ Зеленского Сергей Шефир. Понимающий, что может повлечь за собой очередной обман не только Москвы, но и Германии с Францией. И теперь против Шефира коллективно выступила вся ранее непримиримая троица из президентской администрации – Ермак, Тимошенко и Трофимов. Едва ли им удастся исключить Шефира из процесса принятия решений (как они смогли это сделать с Андреем Богданом), но парализовать работу президентской администрации в вопросе урегулирования на Донбассе им вполне по силам. Собственно, в Москве всё это понимают, поэтому и не подтверждают встречу в нормандском формате ни в октябре, ни, тем более, в сентябре. Процесс явно застопорился, и Дмитрий Козак загодя предупредил, что не намерен участвовать в ломаемом Киевом комедии. Не исключено, что военная эскалация на Донбассе нужна Зеленскому именно для того, чтобы сделать Москву более сговорчивой.

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