Владимир Зеленский едет в Пекин за 20 миллиардами долларов

В преддверии своего визита, Зеленский дал интервью агентству «Синьхуа», в котором он засыпал Пекин комплиментами и предложил перезагрузить отношения. Правда, ни слова не было сказано об отдаче то ли 10, то ли 20 миллиардов долларов, вбуханных китайцами в украинские проекты при Януковиче (строительство порта в Крыму и т.п.) Зато Зеленский готов пустить китайских партнёров на Чёрное море (правда, Одесса и Николаев уже заняты – американцами и англичанами), а также отдать им крупные предприятия.

Китай Зеленский назвал «чарующим», подчеркнув, что отношения между Киевом и Пекином «всегда оставались приоритетом украинской внешней политики». Поскольку сумма будущих инвестиций уже не раз озвучивалась, – речь идёт о 20 миллиардах долларов, – Зеленский подробно расписал, в какие отрасли будут вбуханы эти деньжищи. Прежде всего, в сельское хозяйство – в Пекине не прочь превратить Украину в китайскую житницу. Вторая приоритетная отрасль – машиностроение. Китайцы давно облизывались на запорожскую «Мотор-Сич» и днепропетровский «Южмаш» – флагманы советской экономики. Кстати, Зеленский готов поделиться с китайцами даже стратегическими предприятиями оборонного комплекса, нимало не беспокоясь, что об этом подумают за океаном. Третье приоритетное направление – транспорт. «Великий шёлковый путь» в Европу китайцы проложат через Украину, а, поскольку состояние автодорог там плачевное, придётся раскошелиться на приведение их в порядок. Таким образом, уйдя от России и так и не придя к Западу, Украина может в одночасье стать китайской – говоря более лицеприятно, стать частью китайского внешнего контура, наряду с Россией и Белоруссией. Кстати, случившийся накануне визит в Москву Виктора Медведчука был совсем неслучайным – в России понимают, что китайские партнёры пройдут по Украине, как полчища саранчи, и готовятся ухватить то, до чего не успеют дотянуться китайцы (пока речь идёт об азовских портах). Так или иначе, если Китай купит Украину за 20 миллиардов, отношения Киева и Москвы в значительной степени потеплеют, ведь обе столицы окажутся внутри китайского внешнего контура. При этом Донбасс на Украину уже не вернётся, но о прочих землях украинского юго-востока нам, похоже, придётся забыть – дабы не огорчились партнёры в Пекине.