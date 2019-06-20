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«Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?». 14 неожиданных СМС, которые пришли на прямую линию Владимира Путина

20 июня 2019, 22:24  •  117 • В России

Сегодня, 20 июня, в Москве проходит очередная пресс-конференция президента России Владимира Путина. Во время разговора с главой государства поднималось немало тем - упрощенном получении гражданства РФ украинцами, законе о фейках, санкциях Запада, поддержке молодых семей, повышении пенсий военным пенсионерам.

Путин поговорил со страной. Полная запись «Прямой линии-2019»

Однако же, во время прямой телетрансляции на экране нередко возникали различные сообщения от людей. "КП" собрала самые неожиданные послания:

- Россия — это страна вечных экспериментов?

- Будет когда-нибудь 31 декабря нерабочим днем?

- Телевидение. Целый день Трамп и Украина. Надоели. Когда про свое говорить будут?

- Дело Голунова — что это было?

- Когда вернется крепостное право? Ждем-с помещика, который нашу деревню купит и организует рабочие места.

- Где товары РФ? Надоел китайский хлам!

- Что будем делать, когда кончатся газ и нефть?

- Скажите, что за секреты знают служащие в МВД, чтобы их не выпускать в Европу?

- Олигархи выводят деньги из РФ на оффшоры и мешают развитию страны. Они — предатели. А предателей Родины — расстреливают.

- Пожалуйста, сохраните Россию!

- Мне бы ваш личный номер телефона…

- Когда начнем думать о наших молодых, а не пополнять демографию приезжими?

- Владимир Владимирович, можете занять 350 тысяч?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

О чем спрашивали Путина?

“Комсомолка” посмотрела, какие темы волновали россиян.

Всего президент ответил на 92 вопроса.

Социалка - 10

Здравоохранение - 8

Чиновники - 7

Интернет - 7

Международная политика - 7

О работе президентом - 6

Личное - 6

Нацпроекты - 5

Инфраструктура - 4

Силовики - 4

Экономика - 4

Коррупция - 4

Армия - 4

Экология - 3

СССР - 3

Украина - 2

Статья за наркотики - 2

Китовая тюрьма - 1

Сельское хозяйство - 1

Народ чудь - 1

Кавказ - 1

Гражданство - 1

Культура - 1

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