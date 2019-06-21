Владимир Владимирович и Юрьев день • 88 • Аналитика









Не могу сказать, что пропитался неким таким негативом. Нет, положительные моменты можно найти везде. Смог найти и я.



Например, хорошее впечатление производит сам Путин. Это реально неплохо, поскольку четыре часа вот так говорить – это надо быть в форме. Поскольку говорить надо как минимум осмысленно. Так что в этом плане все реально неплохо.



Это если не касаться сути ответов, но об этом чуть ниже будет.



Второе, что произвело положительное впечатление, это то, что по многим заявлениям, работа началась ДО эфира. Конечно, сам факт того, чтобы зашевелились инстанции, надо было дождаться Юрьева дня и подать челобитную, выглядит не очень. То есть 364 дня в году все спят спокойно, и только в один день нервные системы у губернаторов и ниже напрягаются.



Ну и да, третье есть. Сам факт наличия такого формата общения. Правы те, кто говорит, что больше в мире ни один руководитель (значимой) страны так не общается. Однако сомневаюсь, что в той же Германии Меркель накидали бы миллион с лишним вопросов.



В первую очередь это говорит о том, что власти совершенно не верят.



На этом, пожалуй, с положительными впечатлениями у меня все. В смысле, закончились.



Первое, что хотелось бы поднять, – это сам формат. Понятно, что фильтрация просто обязана быть. Более того, я открою маленький секретик, на все эти «прямые линии» собирали по городам людей из администраций, потому что кто-то должен был фильтровать всю эту муть.



Так получилось, что у меня один кадр трудился неделю, принимая эти звонки и пытаясь разрулить некоторые вопросы заранее (см. пункт второй). Ведь идут со всем подряд, от размежевания в садовых кооперативах до разрешения на строительство.



И на вопрос, почему не через суд решили разрулить вопрос, ответ был потрясающий: в суде надо госпошлину платить и адвоката нанимать. А тут – полная халява.



Так что из этих 1 500 000 вопросов, скорее всего, 90% были обычным бытовым мусором.



Ну и дуэт ведущих был просто великолепен.





«Да, мы эээ… (пауза) принимаем звонок от пенсионера из Московской области… (пауза) И когда он… (пауза) сформулирует свой вопрос… (пауза) Мы… (бодро и быстро) его включим, а сейчас звонок из Пензы!»



Понятно, что фильтрация нужна. Но в этот раз, по моему мнению, с ней не то что переборщили – довели до фарса.



Понятно, что более важные вопросы, чем атаки танкеров в Оманском заливе, объединение с Беларусью, косатки и закон о фейках придумать, наверное, можно, но сложно.



Вообще, очевиден некий отбор, по которому абы кто с вопросом к Путину не проникнет. Уверен, что с вопросом того же господина Пучкова/Гоблина все было отрепетировано. Как и со многими другими.







Еще долго у людей будут возникать вопросы на тему «почему никто не озвучил» ту или иную тему. Ответ, естественно, прост: а не каждая челобитная может ко двору прийтись. Вот и все, сценарий есть сценарий, и больше тут добавить нечего.



Сложно ли поставить такое шоу? Конечно, нет. Нужно ли такое шоу? Конечно, да.



Во-первых, властям на всех уровнях нужен этот день как некая стимуляция. А вдруг до Самого долетит вопрос? И он тут же прикажет соединить и в прямом эфире начнет спрашивать в свою очередь?



Пускай хоть один день в году господа напрягаются. Полезно.



Рейтинги… Ну возможно, что как-то там их навиагрят. Хотя вряд ли, Росстат или ВЦИОМ может пересчитывать 35% в 70% сколько угодно, все и так все понимают. Так что пусть хоть 146% одобряют и поддерживают, но количество негативных откликов (дизлайков) просто удивляет.



Собственно, вот, Владимир Владимирович, есть над чем задуматься. Это не ВЦИОМа дутые опросы, это интернет.















Можно много говорить в пустоту, можно много просто говорить. Да, наш президент говорить умеет, это факт. Мы не спорим, мы это ценим. Но простите, все больше и больше людей смотрит вокруг себя и задает вопрос: дело-то когда будет? Слова – это здорово, но красивыми словами сыт не будешь.



А вот всем почему-то хочется именно дел…



Мне вот фраза одна понравилась, даже записал:

«Зрелые люди, принимающие не очень популярные, но так необходимые для нашего народа решения».



Это касалось депутатов-единороссов, которые несут всю ответственность за те, с позволения сказать, законы, которыми мы руководствуемся. Или с помощью которых нами руководят.



А хочется, чтобы эти зрелые люди принимали необходимые законы, которые стали бы популярными у народа.



Шанс есть, мне, например, понравилась идея прекратить унижать «полтинником» молодых (и не молодых) мамочек и платить им нормальные деньги.



В целом шоу принимает определенные очертания. Все-таки 17 раз – это не шутка. Шуткой «Прямая линия» станет чуть позже, когда в ней разочаруются все без исключения. А это не за горами, поскольку полтора миллиона пусть и глупых в основной своей массе челобитных – это полтора миллиона.



Использовать «Прямую линию» в качестве этакой всероссийской лотереи… Ну не очень это выглядит. Судите сами: 1 500 000 обращений, из них до президента дошло, грубо говоря, 80. Это огромная цифра: 0,006%. Огромный шанс, правда?



Вы понимаете теперь, как сказочно повезло Пучкову/Гоблину? Или (понравился вопрос, по теме, кстати был) мужчине, который надувные манежи ставил на школьных стадионах бесплатно и воевал за это с чиновниками?



Счастливчики, иначе не скажешь. И дай бог, чтобы этот предприниматель продолжил ставить свои купола, а пацанва там круглогодично мяч гоняла. Только «за».



Остальное… Ну, шоу. Ну, оно еще будет продолжаться. Кому-то повезло прорваться и решить свою проблемку. А остальные разойдутся. К своим нерешенным проблемам, в ожидании следующего Юрьева дня, когда можно будет попробовать задать свой вопрос Путину.



Скоро, наверное, услуга такая появится. Платная. Как в шоу «Поле чудес» было, платишь денежку, а тебе кроссворд составят и гарантированно на ТВ попадешь. Почему бы такое не ввести?



Кстати, может, и зайдет. Я не думаю, что некоторые вопросы, которые не попали, были глупее, чем про косаток или анекдоты о Путине.



Нет, так-то оно понятно, что вся страна ночей не спит, в думках, знает Путин, какие про него анекдоты рассказывают, или нет?



Спросите меня, а зачем я все это смотрел?



Интересно стало. Как далеко можно зайти в этом шоу. И сегодня понял, что организаторы пойдут до конца. И как крутилось бессмысленное тупое и беспощадное капитал-шоу «Поле чудес», так, по-видимому, будет крутиться и шоу «Прямая линия с президентом».



С умильными лицами ведущих, радостными улыбками в зале и бурными аплодисментами.



И долгими речами. К сожалению, в основном совершенно пустыми и не несущими в себе никакой надежды.







В том числе и меня можно назвать как угодно: плебс, электорат, холопы. Можно, и, возможно, это даже справедливо. Вот только правда, ну почему не вспомнить, чем закончились все эти Юрьевы дни, дарение сапогов и ситца? Перевожу на сегодняшний язык – дарение надежды на то, что президент услышит и наведет порядок.



Не очень это все красиво заканчивалось… Смотрел. Не могу сказать, что не отрываясь, естественно, с небольшими перерывами на выпустить пар, но впервые просидел все 4 часа, и теперь, уже не находясь под «такими» впечатлениями, попробую высказать свое мнение по поводу состоявшегося мероприятия.Не могу сказать, что пропитался неким таким негативом. Нет, положительные моменты можно найти везде. Смог найти и я.Например, хорошее впечатление производит сам Путин. Это реально неплохо, поскольку четыре часа вот так говорить – это надо быть в форме. Поскольку говорить надо как минимум осмысленно. Так что в этом плане все реально неплохо.Это если не касаться сути ответов, но об этом чуть ниже будет.Второе, что произвело положительное впечатление, это то, что по многим заявлениям, работа началась ДО эфира. Конечно, сам факт того, чтобы зашевелились инстанции, надо было дождаться Юрьева дня и подать челобитную, выглядит не очень. То есть 364 дня в году все спят спокойно, и только в один день нервные системы у губернаторов и ниже напрягаются.Ну и да, третье есть. Сам факт наличия такого формата общения. Правы те, кто говорит, что больше в мире ни один руководитель (значимой) страны так не общается. Однако сомневаюсь, что в той же Германии Меркель накидали бы миллион с лишним вопросов.В первую очередь это говорит о том, что власти совершенно не верят.На этом, пожалуй, с положительными впечатлениями у меня все. В смысле, закончились.Первое, что хотелось бы поднять, – это сам формат. Понятно, что фильтрация просто обязана быть. Более того, я открою маленький секретик, на все эти «прямые линии» собирали по городам людей из администраций, потому что кто-то должен был фильтровать всю эту муть.Так получилось, что у меня один кадр трудился неделю, принимая эти звонки и пытаясь разрулить некоторые вопросы заранее (см. пункт второй). Ведь идут со всем подряд, от размежевания в садовых кооперативах до разрешения на строительство.И на вопрос, почему не через суд решили разрулить вопрос, ответ был потрясающий: в суде надо госпошлину платить и адвоката нанимать. А тут – полная халява.Так что из этих 1 500 000 вопросов, скорее всего, 90% были обычным бытовым мусором.Ну и дуэт ведущих был просто великолепен.«Да, мы эээ… (пауза) принимаем звонок от пенсионера из Московской области… (пауза) И когда он… (пауза) сформулирует свой вопрос… (пауза) Мы… (бодро и быстро) его включим, а сейчас звонок из Пензы!»Понятно, что фильтрация нужна. Но в этот раз, по моему мнению, с ней не то что переборщили – довели до фарса.Понятно, что более важные вопросы, чем атаки танкеров в Оманском заливе, объединение с Беларусью, косатки и закон о фейках придумать, наверное, можно, но сложно.Вообще, очевиден некий отбор, по которому абы кто с вопросом к Путину не проникнет. Уверен, что с вопросом того же господина Пучкова/Гоблина все было отрепетировано. Как и со многими другими.Еще долго у людей будут возникать вопросы на тему «почему никто не озвучил» ту или иную тему. Ответ, естественно, прост: а не каждая челобитная может ко двору прийтись. Вот и все, сценарий есть сценарий, и больше тут добавить нечего.Сложно ли поставить такое шоу? Конечно, нет. Нужно ли такое шоу? Конечно, да.Во-первых, властям на всех уровнях нужен этот день как некая стимуляция. А вдруг до Самого долетит вопрос? И он тут же прикажет соединить и в прямом эфире начнет спрашивать в свою очередь?Пускай хоть один день в году господа напрягаются. Полезно.Рейтинги… Ну возможно, что как-то там их навиагрят. Хотя вряд ли, Росстат или ВЦИОМ может пересчитывать 35% в 70% сколько угодно, все и так все понимают. Так что пусть хоть 146% одобряют и поддерживают, но количество негативных откликов (дизлайков) просто удивляет.Собственно, вот, Владимир Владимирович, есть над чем задуматься. Это не ВЦИОМа дутые опросы, это интернет.Можно много говорить в пустоту, можно много просто говорить. Да, наш президент говорить умеет, это факт. Мы не спорим, мы это ценим. Но простите, все больше и больше людей смотрит вокруг себя и задает вопрос: дело-то когда будет? Слова – это здорово, но красивыми словами сыт не будешь.А вот всем почему-то хочется именно дел…Мне вот фраза одна понравилась, даже записал:Это касалось депутатов-единороссов, которые несут всю ответственность за те, с позволения сказать, законы, которыми мы руководствуемся. Или с помощью которых нами руководят.А хочется, чтобы эти зрелые люди принимали необходимые законы, которые стали бы популярными у народа.Шанс есть, мне, например, понравилась идея прекратить унижать «полтинником» молодых (и не молодых) мамочек и платить им нормальные деньги.В целом шоу принимает определенные очертания. Все-таки 17 раз – это не шутка. Шуткой «Прямая линия» станет чуть позже, когда в ней разочаруются все без исключения. А это не за горами, поскольку полтора миллиона пусть и глупых в основной своей массе челобитных – это полтора миллиона.Использовать «Прямую линию» в качестве этакой всероссийской лотереи… Ну не очень это выглядит. Судите сами: 1 500 000 обращений, из них до президента дошло, грубо говоря, 80. Это огромная цифра: 0,006%. Огромный шанс, правда?Вы понимаете теперь, как сказочно повезло Пучкову/Гоблину? Или (понравился вопрос, по теме, кстати был) мужчине, который надувные манежи ставил на школьных стадионах бесплатно и воевал за это с чиновниками?Счастливчики, иначе не скажешь. И дай бог, чтобы этот предприниматель продолжил ставить свои купола, а пацанва там круглогодично мяч гоняла. Только «за».Остальное… Ну, шоу. Ну, оно еще будет продолжаться. Кому-то повезло прорваться и решить свою проблемку. А остальные разойдутся. К своим нерешенным проблемам, в ожидании следующего Юрьева дня, когда можно будет попробовать задать свой вопрос Путину.Скоро, наверное, услуга такая появится. Платная. Как в шоу «Поле чудес» было, платишь денежку, а тебе кроссворд составят и гарантированно на ТВ попадешь. Почему бы такое не ввести?Кстати, может, и зайдет. Я не думаю, что некоторые вопросы, которые не попали, были глупее, чем про косаток или анекдоты о Путине.Нет, так-то оно понятно, что вся страна ночей не спит, в думках, знает Путин, какие про него анекдоты рассказывают, или нет?Спросите меня, а зачем я все это смотрел?Интересно стало. Как далеко можно зайти в этом шоу. И сегодня понял, что организаторы пойдут до конца. И как крутилось бессмысленное тупое и беспощадное капитал-шоу «Поле чудес», так, по-видимому, будет крутиться и шоу «Прямая линия с президентом».С умильными лицами ведущих, радостными улыбками в зале и бурными аплодисментами.И долгими речами. К сожалению, в основном совершенно пустыми и не несущими в себе никакой надежды.В том числе и меня можно назвать как угодно: плебс, электорат, холопы. Можно, и, возможно, это даже справедливо. Вот только правда, ну почему не вспомнить, чем закончились все эти Юрьевы дни, дарение сапогов и ситца? Перевожу на сегодняшний язык – дарение надежды на то, что президент услышит и наведет порядок.Не очень это все красиво заканчивалось… Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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