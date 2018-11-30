«Владимир Трамп»: WSJ объединил президентов России и США в одной статье

WSJ вчера выпустил новую статью по теме отмены встречи Путина с Трампом. При этом в газете не заметили, а вот интернет-сообщество сразу обратило внимание, что в газете есть грубейшая ошибка: «Владимир Трамп». Пользователи тут же отметили, что издание объединило двух президентов в одной статье.

WSJ вчера выпустил новую статью по теме отмены встречи Путина с Трампом. При этом в газете не заметили, а вот интернет-сообщество сразу обратило внимание, что в газете есть грубейшая ошибка: «Владимир Трамп».

Ссылки и скриншоты тут же разлетелись по Twitter. « Владимир Трамп или Дональд Путин?» - иронично спрашивают комментаторы. Сразу после того как инцидент получил огласку, газета напечатала исправление:

«Владимир Путин - президент России. Была допущена о шибка», - отмечается в опровержении. Впрочем, это дало повод некоторым заявить, что такой промах был допущен намеренно.

Примечательно, что сочетание «Владимир Трамп» было уже использовано ранее, при этом совершенно осознанно. Так, июльский номер журнала Time выпустил на обложке коллаж фотографии Путина и Трампа в одном лице.

«Изображен Владимир Трамп, или, может быть, Дональд Путин, который глядит на нас вызывающе», - отмечалось к этой публикации.