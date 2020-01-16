Владимир Сунгоркин в прямом эфире Радио "КП" о назначении Мишустина и отставке правительства Медведева

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в эфире своей авторской программы "Что будет" на Радио КП поделился мнением об историческом послании президента Федеральному собранию, об отставке правительства Дмитрия Медведева и назначении нового премьера Михаила Мишустина. Видеотрансляции прошла с 20:00 мск.

Напомним, ранее сегодня, 16 января, Госдума одобрила кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера - 383 депутатов высказались "за", воздержались 41 парламентарий, никто не выступил против. После голосования президент Владимир Путин подписал указ о назначении. Новый глава правительства пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни.

Владимир Сунгоркин: Мы умудрились заполучить такого премьера, на которого нет компромата

Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин - о том, что стоит за главными событиями в стране и мире.Радио «КП», программа «Что будет» от 16.01.2020

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