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Владимир Сунгоркин: о Путине, Венедиктове, революции в России, и почему Божена Рынска — это Собчак для бедных

07 января 2020, 20:54  •  70 • В России

Что думает главред «Комсомолки» о современной прессе? Кто лучший журналист страны? А также, зачем была нужна пенсионная реформа, и кто сможет управлять Россией после Путина? Об этом Владимир Сунгоркин рассказал в интервью молодой писательнице Диане Кади, которая недавно запустила свой авторский проект на YouTube.

Сунгоркин: о Путине, Венедиктове, революции в России, и почему Божена Рынска это Собчак для бедных.Главный редактор ИД Комсомольская правда Владимир Сунгоркин в интервью Диане Кади рассказал о митингах, пенсионной реформе и о том, грозит ли современной России революция.

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