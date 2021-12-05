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Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"

05 декабря 2021, 01:35  •  59 • Политика
Соловьёв прокомментировал публикацию "карты нападения России на Украину" в газете Bild. "Летим в лоб навстречу друг другу… карибский кризис 2.0", - считает телеведущий.
Уровень предвоенной истерии на Западе просто зашкаливает. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя опубликованную в немецкой газете Bild "карту нападения России на Украину".
Речь идёт о материале немецкого издания, в котором утверждается, будто бы Россия собирается напасть на Украину зимой 2022 года. Также была опубликована карта, на которой показано, как именно Россия будет "захватывать Украину".
Удивительные люди. Ни один их прогноз не сбылся. Самый яркий пример - полный провал американской разведки по оценке развития событий в Афганистане,
- пишет Соловьёв по этому поводу в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что риторика президента США Джо Байдена и его администрации такова, будто бы они уже победили в войне с Россией и теперь могут диктовать Москве свои правила. Телеведущий указывает, что это крайне опасная ситуация. Ведь всё может вспыхнуть даже из-за незначительного инцидента и перерасти в глобальную ядерную войну, подчёркивает он.
Соловьёв добавляет, что ситуация осложнится давлением на Байдена со стороны сената и Конгресса США, где царит антироссийский консенсус. Поэтому президент США просто не может ничего предложить России.
Летим в лоб навстречу друг другу… карибский кризис 2.0,
- резюмирует Соловьёв.

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