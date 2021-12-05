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Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
05 декабря 2021, 01:35 • 59 • Политика
Соловьёв прокомментировал публикацию "карты нападения России на Украину" в газете Bild. "Летим в лоб навстречу друг другу… карибский кризис 2.0", - считает телеведущий.
Уровень предвоенной истерии на Западе просто зашкаливает. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя опубликованную в немецкой газете Bild "карту нападения России на Украину".
Речь идёт о материале немецкого издания, в котором утверждается, будто бы Россия собирается напасть на Украину зимой 2022 года. Также была опубликована карта, на которой показано, как именно Россия будет "захватывать Украину".
- пишет Соловьёв по этому поводу в своём Telegram-канале.
Он отмечает, что риторика президента США Джо Байдена и его администрации такова, будто бы они уже победили в войне с Россией и теперь могут диктовать Москве свои правила. Телеведущий указывает, что это крайне опасная ситуация. Ведь всё может вспыхнуть даже из-за незначительного инцидента и перерасти в глобальную ядерную войну, подчёркивает он.
Соловьёв добавляет, что ситуация осложнится давлением на Байдена со стороны сената и Конгресса США, где царит антироссийский консенсус. Поэтому президент США просто не может ничего предложить России.
- резюмирует Соловьёв.
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