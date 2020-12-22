Владимир Соловьёв заговорил на немецком, впечатлив своим стендапом Собчак

Телеведущий Владимир Соловьёв не удержался от шутки про отравленные трусы оппозиционера Алексея Навального. Стендап оценила даже "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

Поводом для шуток в адрес Навального стал его разговор по телефону с "агентом ФСБ". В ходе звонка выяснились пикантные подробности "отравления" оппозиционера: "смертельный яд" был нанесён на трусы.

В ходе эфира на YouTube-канале "Соловьёв Live" телеведущий невольно вспомнил строчку из советской песни, в которой призывалось не забывать по утрам надевать трусы. Также Соловьёв пожелал зрителям всегда иметь чистое нижнее бельё, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как Навальный, у которого обнаружились пятна на трусах и штанах.

Радости, счастья вам и чистых трусов. Как выясняется, теперь это очень важно,

- отметил телеведущий.

Кроме того, ведущий не упустил случая напомнить зрителям, как Навального называют в Германии, а именно - Oppositionsführer. В вольном переводе на русский язык этот означает "Фюррер оппозиции".

Стендап от Соловьёва, который мы заслужили в конце этого года,

- оценила выступление Ксения Собчак на своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что в Сети запись Навального также обросла различными шутками. Оппозиционеру уже посоветовали позвонить в следующий раз президенту России и попросить продиктовать коды запуска ядерного оружия. Также Навальному предложили работу в "службе безопасности Сбербанка". Правда для этого сначала надо сесть в тюрьму.