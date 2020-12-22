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Владимир Соловьёв заговорил на немецком, впечатлив своим стендапом Собчак

22 декабря 2020, 21:00  •  17 • Политика
Собчак оценила стендап Соловьёва о пятнах на трусах и штанах Навального. "Радости, счастья вам и чистых трусов. Как выясняется, теперь это очень важно", - телеведущий.
Телеведущий Владимир Соловьёв не удержался от шутки про отравленные трусы оппозиционера Алексея Навального. Стендап оценила даже "Кровавая барыня" Ксения Собчак.
Поводом для шуток в адрес Навального стал его разговор по телефону с "агентом ФСБ". В ходе звонка выяснились пикантные подробности "отравления" оппозиционера: "смертельный яд" был нанесён на трусы.
В ходе эфира на YouTube-канале "Соловьёв Live" телеведущий невольно вспомнил строчку из советской песни, в которой призывалось не забывать по утрам надевать трусы. Также Соловьёв пожелал зрителям всегда иметь чистое нижнее бельё, чтобы не оказаться в такой же ситуации, как Навальный, у которого обнаружились пятна на трусах и штанах.
Радости, счастья вам и чистых трусов. Как выясняется, теперь это очень важно,
- отметил телеведущий.
Кроме того, ведущий не упустил случая напомнить зрителям, как Навального называют в Германии, а именно - Oppositionsführer. В вольном переводе на русский язык этот означает "Фюррер оппозиции".
Стендап от Соловьёва, который мы заслужили в конце этого года,
- оценила выступление Ксения Собчак на своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
Напомним, что в Сети запись Навального также обросла различными шутками. Оппозиционеру уже посоветовали позвонить в следующий раз президенту России и попросить продиктовать коды запуска ядерного оружия. Также Навальному предложили работу в "службе безопасности Сбербанка". Правда для этого сначала надо сесть в тюрьму.
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