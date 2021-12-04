Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал анекдот о госсекретаре США из восьми слов.

С иронией ведущий прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена. По словам американского чиновника, НАТО "не планирует агрессии против России", при этом он заявил, что агрессия исходит только со стороны нашей страны.

"Анекдот: "как источать агрессию не выходя со своей территории", - иронично обозначил слова Блинкена Солоовьёв.

Ранее Блинкен заявил о том, что на предстоящей встрече президентов России и США американский лидер Джо Байден намерен заявить своему коллеге из Кремля Владимиру Путину о намерении Вашингтона прийти к более стабильным отношениям с Москвой.

По словам Блинкена, в ходе личного разговора, который должен состояться "в ближайшем будущем", Байден изложит Путину свою позицию, которая предусматривает предсказуемость и стабильность в отношениях двух стран.