Владимир Соловьёв против Сердючки: "Если хоть копейку даст..."

Верка Сердючка спела со сцены песню про Степана Бандеру. Владимир Соловьёв призвал наказать украинского артиста рублём. "Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст…", - подчеркнул Соловьёв.

Украинский певец, известный под сценическим образом Верки Сердючки, исполнил со сцены песню про идеолога украинского национализма Степана Бандеру. Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал наказать артиста, лишив его главного источника дохода - русских зрителей.

Речь идёт об исполнении песни "Батько наш Бандера", которая в последние месяцы стала популярна среди украинских школьников как средство травли русских учителей. Затем этот тренд подхватили украинские политики и националисты. Верка Сердючка также решила заработать на тренде.

В этой связи Владимир Соловьёв предложил наложить запрет на выступления данного артиста в России, так как именно в нашей стране находится значительная часть аудитории исполнителя. Также ведущий считает, что надо взять на карандаш всех, кто пытается оправдывать Сердючку.

Вот если хоть один российский олигарх, предприниматель, продюсер хоть копейку Сердючке даст…. И не надо говорить: ой, да он хороший парень,

- подчеркнул Соловьёв.

Напомним, что сам украинский певец оправдывается тем, что не планировал исполнение националистической песни. По словам артиста, это произошло спонтанно, так как песня была популярна в соцсетях. При этом не похоже, что он раскаивается в содеянном.