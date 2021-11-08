Владимир Соловьёв предъявил претензии всему человечеству

Телеведущий Владимир Соловьёв выразил недоумение в связи с реакцией общества на возникающие угрозы.

Реакция людей на политические и эпидемиологические угрозы удивила Владимира Соловьёва. Телеведущий, оценивая картину в общем, недоумевает, почему человечество буквально стремится к самоуничтожению.

"Глядя на то, как реагируют люди на возникающие угрозы, от политических до эпидемиологических, поражает только, как человечество и вовсе протянуло несколько тысяч лет. Удивительная тяга к самоуничтожению", - заметил он в своём телеграм-канале.

Как пример к сказанному - политический кризис, который постепенно охватывает США, где у президента Джо Байдена провал по всем фронтам - и во внутренней политике, и во внешней.

Кроме того, в различных странах мира продолжается противостояние кампании по вакцинации. Так, на днях в Греции вспыхнул скандал на этой почве. Некоторые местные платили медикам за то, чтобы вместо вакцины им вкололи физраствор, но в итоге пациентам всё равно делали прививки.

В других странах ЕС проходят манифестации против введения "паспортов здоровья". В России не утихают споры из-за введения QR-кодов. Отметим, что, согласно последним данным, в нашей стране уже три недели регистрируют более тысячи ковидных смертей в сутки.