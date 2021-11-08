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Владимир Соловьёв предъявил претензии всему человечеству
08 ноября 2021, 18:55 • 113 • В мире
Телеведущий Владимир Соловьёв выразил недоумение в связи с реакцией общества на возникающие угрозы.
Реакция людей на политические и эпидемиологические угрозы удивила Владимира Соловьёва. Телеведущий, оценивая картину в общем, недоумевает, почему человечество буквально стремится к самоуничтожению.
"Глядя на то, как реагируют люди на возникающие угрозы, от политических до эпидемиологических, поражает только, как человечество и вовсе протянуло несколько тысяч лет. Удивительная тяга к самоуничтожению", - заметил он в своём телеграм-канале.
Как пример к сказанному - политический кризис, который постепенно охватывает США, где у президента Джо Байдена провал по всем фронтам - и во внутренней политике, и во внешней.
Кроме того, в различных странах мира продолжается противостояние кампании по вакцинации. Так, на днях в Греции вспыхнул скандал на этой почве. Некоторые местные платили медикам за то, чтобы вместо вакцины им вкололи физраствор, но в итоге пациентам всё равно делали прививки.
В других странах ЕС проходят манифестации против введения "паспортов здоровья". В России не утихают споры из-за введения QR-кодов. Отметим, что, согласно последним данным, в нашей стране уже три недели регистрируют более тысячи ковидных смертей в сутки.
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