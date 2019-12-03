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Владимир Соловьев: Зеленскому, чтобы не позориться, перед встречей «нормандской четверки» надо бы почитать Минские соглашения

03 декабря 2019, 15:54  •  164 • В России

- Владимир, сейчас, накануне встречи «нормандской четверки», политики, общественные деятели, журналисты дают свои советы - и Зеленскому, и Макрону, и Меркель, и Путину. Каждому из них в отдельности и, может быть, даже всем вместе... А вы бы что им посоветовали?

- Я точно никому бы из них ничего не стал бы советовать. Потому что, все-таки я нахожусь не на том уровне владения материалом и понимания дальнейшей стратегии.

Поэтому - здесь советовать бессмысленно.

Единственное, можно порекомендовать Зеленскому все-таки научиться читать и читать внимательно. Пусть прочитает Минские соглашения. Ну, чтобы не позориться.

- Кравчук советует ему…

- Кравчук может советовать кому угодно что угодно. Кравчуку надо вообще историю изучать и помнить, что Киев – мать городов русских, а не украинских. Потому что Кравчук, чтобы что-то советовать, должен быть в том положении, чтобы эти советы давать.

-…типа, пожестче, пожестче отстаивай интересы Украины! Говорит Кравчук Зеленскому.

- Ой, господи, они же все свою жесткость проявили уже – что Кравчуки, что Порошенки.

Они не понимают, в чем интересы Украины. Они вообще так часто говорят об интересах Украины, хотя почему-то все интересы ее оказываются интересами совсем других государств. Они даже для себя определить не могут пока, «о чем Украина».

- А вас, вернее, нас - не смущает то, что Зеленский - там, толком не разобравшись в Минских соглашениях...

- Меня вообще ничего не смущает, я просто слушаю, что он говорит. А то, что он говорит, показывает, что он…

- …предлагает изменить и последовательность пунктов, записанных в Минских...

- Минуточку, тогда при чем здесь Минские соглашения? То есть, он не собирается их выполнять? Пусть тогда из них выходит и об этом объявит.

- Да нет, он пока не собирается вроде как.

- Тогда пусть научится читать.

- Ясно. Спасибо огромное за комментарий.

Есть ли у вас план, Мистер Фикс? Зеленский намекнул, что у него есть план Б по Донбассу на переговоры в «нормандском формате»

Владимир Соловьев: «Я бы посоветовал Зеленскому прочитать перед встречей «нормандской четверки» минские соглашения. Чтобы не позориться»

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Со всех сторон сыпятся бесконечные советы и рекомендации Зеленскому. Бедные наивные дети! (подробности)

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