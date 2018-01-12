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Владимир Соловьев: Собчак занимается клоунадой, а Грудинин обижается на журналистов

12 января 2018, 20:54  •  174 • В России

Первый вопрос Владимиру Путину во время его визита в «КП» задал главный редактор «Косомолки» Владимир Сунгоркин:

- Как вы относитесь к появлению множества самых разных кандидатов на предстоящие президентские выборы? Вас это скорее бодрит или огорчает?

- Период предвыборный и, к сожалению, часто всякая пена появляется, - ответил Путин. - Но это повод людям высказаться, поговорить о проблемах страны и путях, которые люди предлагают для решения. Это освежает и обостряет дискуссию. В целом эти кампании при определенных минусах - во благо общества. Буду рад услышать предложения по развитию страны.

Владимир Путин во время совещания с руководителями крупнейших СМИ в редакции "Комсомольской правды".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Все зависит от качества кандидатов, - прокомментировал «КП» ответ президента телеведущий Владимир Соловьев. - Когда они занимаются клоунадой, как Собчак, то могут добавить хорошего настроения поклонникам, но ничего хорошего стране не дадут. Но когда это серьезный политик, за которым стоят силы, идеи, то с ними можно вести конструктивный разговор. Чтобы составить конкуренцию, человек должен из себя что-то представлять. Поэтому такой антирейтинг у Собчак. И новые кандидаты, как бизнесмен Павел Грудинин, должны понимать - их жизнь разберут по полочкам. Многие кандидаты обижаются на журналистов, но это мировая практика. Вспомните, как разбирали всю семью Трампа. Избиратели спрашивают: «Ты кто?!» Поэтому такой высокий уровень доверия у Путина, люди его знают. Вот Собчак еще недавно бултыхалась чуть ли не пьяная в разных ракурсах, а теперь строит из себя серьезного политика. Не смешите! Среди всех кандидатов Путин чувствует себя спокойным. Он, в отличие от других, напрямую общается с людьми.

В продолжении темы прозвучал и вопрос о Навальном, не допущенном к выборам. Из-за чего раздалась критика со стороны Вашингтона, и из европейских столиц.

Вот что ответил Путин:

- Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских выборах. Но почему-то они других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации, о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве. В этом смысле они прокололись. Лучше бы помолчали. Но важно понимать, что нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо.

- Ни для кого не было секретом, что Навальный - кандидат от Запада, - прокомментировал слова президента Владимир Соловьев. - Такое внимание извне убивает доверие внутри России. Это их не смущает. В американском издании The Washington Post выходила очень интересная статья. Автор сказал, что мы все время показываем Навального, но за ним никто не стоит, в отличие от того же Грудинина, за которым - хотя бы думская партия. И России не близки эти либеральные мантры, Россия - страна, где левые взгляды гораздо сильнее. Это нужно понимать.

ПОЛНАЯ СТЕНОГРАММА ОБЩЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА С РУКОВОДИТЕЛЯМИ СМИ

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Президент России Владимир Путин посетил редакцию "Комсомольской правды"

Владимир Путин в «Комсомольской правде»: О выборах, Донбассе, Сирии, играх с криптовалютой и водке.Президент России приехал в редакцию «Комсомолки» на встречу с главными редакторами ведущих изданий страны

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