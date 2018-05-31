Владимир Соловьев: Назначены губернаторы-технократы, которые не будут путать государственную шерсть с собственной

«Чем больше детей, тем выше ответственность»

- ...Я заметил, что звоню Владимиру Соловьеву, когда у нас в стране - кадровая революция. На этой неделе прямо «губернаторопад» случился. Но сперва - пару лирических вопросов. Можно?

- Я просто сейчас в эфир пойду через несколько минут.

- Тогда, Владимир, - один вопрос пока. Остальные – потом. У Сергея Носова, врио губернатора Магаданской области, - трое дочерей. У Александра Моора, который поставлен на Тюменскую область, - четверо детей. Ну, и так далее... Отец шестерых детей Владимир Соловьев вот как бы прокомментировал, что во власть идут многодетные…

- Во-первых, детей у меня восемь.

- Ой, извините! Перепутал. Забыл...

- Зачем - во власть? А затем... Ну, традиция у нас такая. Человек должен ощущать свою ответственность. Поэтому хорошо, что губернаторы и министры не такие, как в современной Европе. Они понимают, что у них есть ответственность и перед своими семьями.

Правда, некоторые губернаторы трактуют это крайне вольно и заботятся только о своих семьях. Но их, как правило, поджидает глубокое разочарование в лице следственных бригад. Поэтому - все-таки - надо понимать, что не все - в семью. А что в семью – то на законных основаниях.

«Пушкина знают наизусть? Это еще не критерий...»

После эфира.

Владимир Соловьев - о новых губернаторах 00:00 00:00

- Да, Саша... Вот я уже освободился - продолжим. Что еще?

- Творческие личности образовались у нас в губернаторском корпусе. Амурский – Василий Орлов – песни сочиняет и поет. Про любовь. Виктор Томенко, который на Алтае, - он «Евгения Онегина» наизусть читает и много стихов знает. Как вам это?

- Я, честно говоря, не вижу никакой проблемы в том, что кто-то из руководителей регионов читает «Евгения Онегина» наизусть. У меня все дети читают «Евгения Онегина», и с этим выросли.

Новый глава Амурской области Василий Орлов. Фото: Алексей Дружинин пресс-служба президента РФ ТАСС

- Все восемь.

- Да! И внуки!

И вообще, любого нашего человека ночью разбуди, он что-то из «Евгения Онегина» продекламирует.

Так что, это хорошо, что кто-то из новых руководителей регионов знает «Евгения Онегина». Просто - не думаю, что это отличительная черта.

А вот когда мы оцениваем государственных деятелей по их литературным талантам, здесь надо быть очень аккуратным.

Потому что - у нас как Салтыков-Щедрин был с литературными талантами, так и господин Лукьянов (в бытность президента СССР Горбачева - председатель Верховного Совета СССР. - А.Г.) …

- Осенев.

- Да! Поэт Осенев.

И точно так же у нас есть и неудачные примеры. Например, господин Улюкаев, который очень любит поэзию. Так что, здесь надо аккуратно смотреть.

Поэт в России, конечно, больше чем поэт. Но отнюдь не обязательно это означает, что он является государственным деятелем. Это ни хорошо, ни плохо.

Бывают разные примеры. Вообще, с яркими артистическими натурами у нас уже были губернаторы. Михаил Евдокимов, прекрасный человек, но - с трагической судьбой. Поэтому, давайте немножко подождем и будем их (новых назначенцев) оценивать по профессиональным достижениям.

«Династия - слово-то хорошее!»

- Еще интересный штрих. Там же теперь династии! Вот Сергей Носов – у него отец возглавлял металлургические предприятия на Украине. А сам врио губернатора окончил Магнитогорский горно-металлургический институт, который носит имя его деда - Григория Носова... Сергей Носов начинал подручным сталевара...

Минивен «Кортеж» заметили на улицах Москвы Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов возглавил Магаданскую область.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У нас есть позитивные примеры таких династий. И у Сергея Семеновича Собянина тоже родители, скажем так, - отец, был на госслужбе. И у Сергея Кужугетовича Шойгу тоже - много лет…

Если говорить о династиях, мой близкий друг, великий врач Александр Леонидович Мясников - он же из великой семьи врачей.

Династия накладывает дополнительный отпечаток. И то, что есть династии в Думе, обычно вызывает раздражение у либералов, если это династии, скажем так, прокремлевские или патриотических взглядов. А свои династии они забывают. Среди оппозиционных граждан у нас, на самом деле, немало выходцев из старых больших советских коммунистических номенклатурных фамилий. Просто им теперь как-то неловко. А если покопаться, то много что можно накопать.

Так что, династии – неплохое слово. Династии – хорошее слово. Это - ответственность.

...И не обросли «коррупционными связями»

- Меньше варягов среди новых назначенцев. Чтобы из одного региона - в другой. Как-то они все рядышком…

- Я думаю, это пока не является принципиально важным. Но вот в предыдущем губернаторском наборе - там как раз большей частью были варяги. Но я не думаю, что здесь есть какая-то закономерность.

Важно, чтобы руководитель не обрастал коррупционными связями, лишними обязательствами, которые не имеют отношения к его профессиональным обязанностям. Важно, чтобы он всегда мог все это четко отсечь. Как там было сказано: не надо путать государственную шерсть с собственной.

- А вот что еще стоит за назначением этой «шестерки», в хорошем смысле? Что это - какая-то новая кровь?

- Обычно же как? Прошли выборы, шесть лет, время, когда необходимо проводить колоссальные изменения, и - чисто психологически - хочется, чтобы немедленно, срочно, вот прямо сейчас, через колено всех сломали, и начались эти изменения.

А жизнь устроена гораздо сложнее. Вот каждый год мы встречаем Новый год, но это не значит, что 1 января принципиально сильно отличается от 31 декабря. Это же вещь несколько условная.

Но перемены зачастую происходят постепенно, постепенно... А потом вдруг - опаньки- обернулся, а уже появилось новое качество.

Посмотрите, насколько изменились лица во власти за последние несколько лет. Притом - мы берем и правительство. Если посмотреть все уровни власти, то изменения очень существенные. Так что - происходит и смена поколений, и смена подходов.

Но... Торопиться не надо. Владимир Владимирович Путин, когда принимает решения, в том числе, кадровые, - не любит делать это под давлением и слишком резко.

Почему одинаковые? Так одеты по моде!

- Значит, если образ нового регионального руководителя рисовать, то, прежде всего, это - молодой человек, не лишенный творческих начал…

- Да! Это нормальный современный молодой человек. И что, кстати, очень приятно... Это не люди-функции, но это, конечно, технократы.

- В предыдущем кадровом наборе это уже прослеживалось - одинаковые такие ребята: прически, очечки.. Говорят… их путать начинают. Какая-то униформа у них.

- Да, там было много на эту тему. Вот для того, чтобы быть хоть несколько не похожим на других ведущих, я выбрал иной стиль одежды. (На Соловьеве во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» - как правило, что-то вроде френча. - А.Г.)

Но у чиновников таких возможностей меньше. Что делать, если они все привержены классическому стилю и ходят в спортзал. Вот и результат.

- Много читают. И поэтому в очечках.

- В очечках – уже не поймешь, почему. Это какая-то беда в воздухе. Со школы…

- Ботаники?

- Нет. Что-то упустили в осанке, в посадке. Глазки рано стали у людей подседать....

Все они - выпускники «Путинского призыва»

- И все же - какой бы самый главный штрих вы у всех этих новых руководителей подметили бы?

- Я же уже сказал, повторю еще раз: они - просто молодые! Люди новой генерации, что очень приятно. У них общий штрих – то, что практически все - выпускники такого «Путинского призыва». Прошли через разнообразные школы подготовки, по крайней мере, некоторые из них. И то, что их объединяет, - они все технократичны, ориентированы на результат. Это - представители новой генерации чиновников.

- Если взять один из предыдущих призывов... Те молодые губернаторы – Алексей Дюмин (тульский), Дмитрий Миронов (ярославский), Антон Алиханов (калининградский), - у них был разбег шесть-восемь месяцев до выборов. А сейчас - этим - дали три месяца. Что, специально, что ли, так ребят отправили на дистанцию?

- Я думаю, что никто даже не считал - сколько там им дали месяцев... Это называется календарь, нового ничего не придумаешь. Вот что ни сделаешь, но 1 января… Новый год приходит все время в один и тот же день.

- Дистанцию преодолеют? Добегут?

- Какие у них варианты? Если бы чувствовали, что не добегут, сказали бы: «Спасибо за доверие и честь, но вынуждены отказаться». Так что - здесь уже вариантов немного.

* * *

- Ваш прогноз? То, что они все в предстоящем сентябре изберутся, в этом нет никаких сомнений. Причем в первом туре. Правильно же?

- Нет, конечно, не так.

- А как?

- Это же такие должности тяжелейшие – губернаторские. Спрашивать будут с них. Многое будет зависеть от цены на нефть, от инфляции, от цены на продукты питания, от ситуации в том числе экологической. Летом экология будет основной темой. Посмотрите, как все функционеры кинулись именно туда, стали собираться в боевые отряды псевдоэкологов, ездить из региона в регион и устраивать бучу.

Поэтому - не все так линейно, не все так просто. Если хорошо поработают, то, конечно, выиграют.

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