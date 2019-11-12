Владимир Соловьев - об уголовных делах СБУ: "Нам говорили, что придет Зеленский и все изменится. Но ничего так и не меняется"

Не успел Киев выпустить из тюрьмы журналиста Кирилла Вышинского, как за решетку собираются отправить телеведущего Владимира Соловьева. Якобы он в своих политических шоу«посягает на территориальную целостность Украины». Заведено два уголовных дела Службой безопасности Украины (СБУ). Соловьеву грозит от 3 до 12 лет тюрьмы. Заявление силовикам написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Это тот самый боевик, который сознавался в сожжении людей в Одессе.

- Рано или поздно этот грязный «рупор Кремля» ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ, - написал Гончаренко. - Мое мнение неизменно – хоть следствие будет в Украине, а Володя сюда точно не сунет свой нос, при этом наши службы смогут подать запрос в Италию. Тогда романтика с дачей на озере Комо могут лишить там вида на жительство и внести в санкционные списки. Мой совет «соловьиному помету» следить за словами, а лучше уже сейчас подыскивать дачу где-нибудь в Самаре!

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сам Соловьев украинской тюрьмы не боится и лишь смеется над горе-депутатам и СБУ.

- Если бы я был Януковичем, то теперь мог бы избраться в президенты. У него тоже было два уголовных дела. Но я не гражданин Украины, поэтому баллотироваться никуда не собираюсь, - сказал «КП» Соловьев. - А если говорить серьезно. Нам говорили, что придет Зеленский и все изменится. Но ничего так и не меняется. Каратель Одессы в прямом эфире радовался тому, как он сжег людей. Теперь он написал донос. Гордые наследники дела Бандеры и Шухевича это подхватили. Я — еврей. Как меня может удивлять тот факт, что наследники Бандеры пытаются устроить мне расправу. Никак. Я не удивлен. Меня удивляет юридическая безграмотность. Я не гражданин Украины. Туда мне въезд запрещен. Мои программы запрещены к просмотру на Украине. То вопрос. Как депутат Верховной Рады их смотрит? Он нарушает собственные законы? Или подсматривает и подслушивает? Он вообще не должен знать, о чем я говорю