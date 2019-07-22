Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

В сети появился ролик, в котором блогер Алексей Навальный обвиняет телеведущего Владимира Соловьева в получении вида на жительство в Италии. Там у журналиста есть недвижимость. Но Соловьев опроверг эту информацию.

- Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там, - рассказал «КП» Соловьев. - Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — лет 10.

Владимир Соловьев сказал, что без нарушения закона эти документы добыть невозможно и предположил — «расследование» против него было заказным.

- Вопрос в другом. Откуда он ее достал? То есть он нарушил эти законы, - прокомментировал Соловьев. - Это скрытые документы, это не лежит в открытой базе. Получается, господин Навальный нарушает законы. И, как мы знаем, господин Навальный получает деньги за публикации обо мне. Кто ему в этот раз заплатил? И сколько биткоинов?