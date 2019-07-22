Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Навального и Ко москвичи поймали на нарушении закона: "Нас даже не спрашива...
В ОБСЕ оценили выборы в Раду
Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет...
День военно-морского флота Россия отметит большим парадом на Неве
Главная / В России

Владимир Соловьев - «КП»: Гражданство Италии я не получал

22 июля 2019, 18:09  •  69 • В России

В сети появился ролик, в котором блогер Алексей Навальный обвиняет телеведущего Владимира Соловьева в получении вида на жительство в Италии. Там у журналиста есть недвижимость. Но Соловьев опроверг эту информацию.

- Это тип визы. Это не гражданство. Оно не дает ни какого права ни голосовать там, ни работать там, - рассказал «КП» Соловьев. - Оно дает право находиться на территории Италии больше, чем 90 дней. И она у меня давно уже — лет 10.

Владимир Соловьев сказал, что без нарушения закона эти документы добыть невозможно и предположил — «расследование» против него было заказным.

- Вопрос в другом. Откуда он ее достал? То есть он нарушил эти законы, - прокомментировал Соловьев. - Это скрытые документы, это не лежит в открытой базе. Получается, господин Навальный нарушает законы. И, как мы знаем, господин Навальный получает деньги за публикации обо мне. Кто ему в этот раз заплатил? И сколько биткоинов?

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
22 июля 2019, 14:54
В Госдуме не ждут особых перемен в отношениях с Киевом после выборов
21 июля 2019, 22:39
Олег Царев: С этой Радой России будет полегче
22 июля 2019, 14:54
Киевский политолог Михаил Погребинский: «Американцы боятся, что Зеленский пойдет на разговор с Москвой»
21 июля 2019, 22:39
"Хотим жить, как в Польше, и чтобы депутаты не воровали!": корреспондент "КП" посмотрела, как в Киеве выбирают Раду
22 июля 2019, 14:54
Алексей Чеснаков: Теперь активным меньшинством, влияющим на политику Украины, будут не бандеровцы, а пророссийская оппозиция
22 июля 2019, 01:54
"Мы привыкли жить в условиях блокад": Крым не ждет от новой Верховной Рады Украины ничего хорошего
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с наме...
22 июля 2019, 10:09
"Уйдёт часть плесени": Пушков прокомментировал поражение националистов на в...
22 июля 2019, 13:09
«Особый цинизм со стороны Киева»: на Украине пригрозили «усложнить» выдачу паспортов ...
22 июля 2019, 06:54
"Мы вас уничтожим": Зеленскому пригрозили "могилой" за назначение...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
21 июля 2019, 14:24
Порошенко на выборах высказался против «российского реванша»
17 июля 2019, 16:24
"Кто это сделал?". Премьер Малайзии задал главный вопрос обвиняющим Россию по делу крушения МН17
17 июля 2019, 19:24
«Люди сознание теряют от такого зрелища»: почему жители Ржева вынуждены хоронить умерших на затопленном кладбище
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
16 июля 2019, 12:39
Украинские вояки сбросили на себя полтонны взрывчатки
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за спекуляцию на теме MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.