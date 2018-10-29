Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль начал подготовку к встрече Путина и Трампа в Париже
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить п...
В подарок Евpoпapламентy
Япония сделает собственный истребитель пятого поколения на базе F-22
Главная / В России

Владимир Сипягин формирует правительство по принципу «семейственности»?

29 октября 2018, 13:54  •  85 • В России

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин произвел первые кадровые перестановки в правительстве и хозяйственных структурах региона, которые сразу вызвали неоднозначную реакцию экспертов. Складывается ощущение, что новый глава региона формирует свою команду на основе родственных связей и личной преданности, пренебрегая ключевыми принципами государственной службы - такими, как недопущение конфликта интересов.

Так, министром ЖКХ региона назначен однопартиец губернатора Илья Потапов, который, как утверждают местные СМИ, приходится ему чуть ли не родственником по линии жены. Ранее он работал в региональном отделении партии ЛДПР во Владимирской области и имеет минимальный опыт хозяйственной деятельности.

Кроме того, руководителем Единого оператора по утилизации твердых бытовых отходов (госкомпания, принадлежащая правительству региона) назначен Роман Тисленко, которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит крупнейший региональный мусорный полигон в Муроме, а также логистическая компания, занимающаяся вывозом отходов. Единый оператор создан специально для того, чтобы выстроить сбалансированную систему распределения ТБО по местам их хранения, что при очевидной личной заинтересованности Романа Тисленко в успешной деятельности принадлежащего ему объекта практически невозможно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
28 октября 2018, 16:39
«Чёрная акула», «Аллигатор» и «Ночной охотник»: как изменилась армейская авиация России за 70 лет
27 октября 2018, 17:54
«До понедельника дотянет»: в Пермском крае медики отказали в помощи пенсионерке с язвами на ногах
27 октября 2018, 16:24
Путин - о восстановлении инфраструктуры Кубани: Людям-то какая радость от того, что что-то восстановлено, если в домах нет электричества?

29 октября 2018, 13:54
Владимир Сипягин формирует правительство по принципу «семейственности»?
27 октября 2018, 21:09
«По грудь в ледяной воде»: как спасали от наводнения посёлок в Краснодарском крае
28 октября 2018, 18:24
Климкин обвинил Польшу в порче украинских продуктов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
29 октября 2018, 09:09
«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко
29 октября 2018, 02:39
Националисты в Киеве начали бороться с эпилептиками
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по баз...
29 октября 2018, 02:24
«Громкие» дебюты: какие корветы получит ВМФ России в ближайшие годы
29 октября 2018, 05:54
"Ахиллесовы пяты НАТО": Журнал Stern назвал самые слабые стороны альянса в ...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
25 октября 2018, 17:24
Русские и иранцы терпят поражение в Сирии
28 октября 2018, 10:09
«Панические настроения»: зачем Вашингтон предупредил Москву о «китайской угрозе»
24 октября 2018, 05:39
Сатановский: Невзлин проговорился мне, что Путина могли убить в начале 2000-х
26 октября 2018, 03:09
«Земля и море будут гореть»: Украина назвала «болевые точки» России, на которые надавит через ООН
22 октября 2018, 21:09
Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными
28 октября 2018, 16:54
«48 часов на сборы»: Повстанцы в ЦАР поставили российским военным ультиматум
24 октября 2018, 02:24
У самого дорогого самолета в истории авиации случилось ЧП в воздухе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.