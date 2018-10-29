Владимир Сипягин формирует правительство по принципу «семейственности»?

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин произвел первые кадровые перестановки в правительстве и хозяйственных структурах региона, которые сразу вызвали неоднозначную реакцию экспертов. Складывается ощущение, что новый глава региона формирует свою команду на основе родственных связей и личной преданности, пренебрегая ключевыми принципами государственной службы - такими, как недопущение конфликта интересов.

Так, министром ЖКХ региона назначен однопартиец губернатора Илья Потапов, который, как утверждают местные СМИ, приходится ему чуть ли не родственником по линии жены. Ранее он работал в региональном отделении партии ЛДПР во Владимирской области и имеет минимальный опыт хозяйственной деятельности.

Кроме того, руководителем Единого оператора по утилизации твердых бытовых отходов (госкомпания, принадлежащая правительству региона) назначен Роман Тисленко, которому, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит крупнейший региональный мусорный полигон в Муроме, а также логистическая компания, занимающаяся вывозом отходов. Единый оператор создан специально для того, чтобы выстроить сбалансированную систему распределения ТБО по местам их хранения, что при очевидной личной заинтересованности Романа Тисленко в успешной деятельности принадлежащего ему объекта практически невозможно.