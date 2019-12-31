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Владимир Шевченко: Я был рядом с Ельциным до последних дней его жизни. Он ни разу не пожалел, что ушёл в отставку и передал власть именно Путину

31 декабря 2019, 16:39  •  64 • В России

Владимир Шевченко отказался участвовать абсолютно во всех программах, посвящённых 20-летию назначения премьера Владимира Путина исполняющим обязанности главы государства - напомню, произошло это 31 декабря 1999 года. Поначалу и я получил такой отказ: "Саша, извини - но мне нечего добавить к тому, что уже было сказано и написано. А потом - многое передергивают даже из того, о чем рассказываем мы, современники тех событий".

Владимир Шевченко: «Я был рядом с Борисом Николаевичем до последних дней его жизни»

И все же я бывшему шефу протокола президента Ельцина 31 декабря 2019-го позвонил. Не мог не позвонить...

- Алло, Владимир Николаевич! С наступающим вас Новым годом!

- Спасибо! И тебя тоже, Саш, с праздником!

- Ага... Вы знаете, я просто внимательно смотрел и читал - все, что связано с событиями 20-летней давности. Действительно, вы слово сдержали - нигде не появилось ни одного вашего интервью на эту тему.

- А я же сказал, что не буду ничего говорить.

- Да!

- Все написано, все рассказано.

- Да и не надо! У меня, буквально, знаете, какой вопрос? Я не могу смириться с тем, что и у меня ничего не появится от Владимира Шевченко,

- Ну...

- Мы все помним то 31 декабря, когда Борис Николаевич - днём - значит, если мне память не изменяет - сказал, что он уходит в отставку. Скажите, ведь вы же его видели все время. Правильно? Вот...

- Да.

- Прямо с утра 31-го. Вот... Ну, может быть, вы не знали всех деталей - того, что готовится. Но, я думаю, вы - настолько опытный человек, политик, и хорошо знали своего шефа, что вы это чувствовали. Вот вы почувствовали, да, - что-то сегодня вот произойдёт? Или - нет? Так вот - по-человечески.

- Нет, я, практически, до последнего времени ничего не знал... Борис Николаевич очень хорошо держался.

Единственное, что меня немножко смутило... Мы никогда раньше не переписывали обращение. (Новогоднее обращение президента обычно готовилось и готовится заранее, за несколько дней. - А.Г.) А тут вот решили переписать его.

- Ага. То есть, Ельцин сначала обращение обычное, как действующий президент записал.

- Ну, как всегда, как говорится. Как было до этого.

- А потом вдруг решил уйти все же в отставку.

- Ну, да. Дело... Переписать немножко. Да...

- Скажите, а вот вы когда узнали, что он решил переписать? Ведь он же с утра и переписывал его, правильно?

- Ну, правильно. Потому что было... Сейчас уже 20 лет прошло - не помню, во сколько там по времени было сказано. (Речь об обращении по поводу отставки. - А.Г.) Но ты сам понимаешь, что...

- Днем! Днем! Вот это обращение, что он уходит в отставку - оно днём прозвучало.

- Нет, ну, у нас-то - днём, но ты не забывай, что писать-то надо было...

- Ну, да, ну, да - заранее.

- Разница у нас какая по времени! (с Камчаткой и Владивостоком. - А.Г.)

- Ну, конечно. Скажите, он нормально держался, и по нему нельзя было сказать, что он принял такое решение.

- Нет - нет - нет. Нет!

- Угу. Скажите, ну, и Наина Иосифовна ничего не знала до последнего момента - а у вас было какое ощущение? Уважение к шефу, удивление, вы были обескуражены? Вот... Что вы почувствовали - когда Ельцин сказал, что покидает пост президента?

- Не, ну, прежде всего, что бывает у человека в таких случаях, который готовит, готовил какие-то мероприятия... Конечно, в начале: ошарашить не ошарашил, но, по крайней мере, какие-то у меня (мысли) - как же будет дальше? Что будем делать дальше мы? А больше ничего.

Саш, не пытай! Я не буду! Я тебе сказал - не хочу об этом говорить.

- Ещё! Нет, и ещё! И ещё один вопрос. Значит, одно из мероприятий, которое вы готовили и потом мы с Борисом Николаевичем полетели... Это - Вифлием, январь 2000-го, празднование 2000-летия Рождества Христова.

- Да-да.

- Вы нас аккредитовывали туда, когда Ельцин ещё был президентом... Скажите, вот этот уникальный факт - когда уже бывший президент отправляется в такой зарубежный визит, и с ним - вся его команда, которая ему как бы уже не подчиняется, и глава Администрации президента Александр Волошин, и шеф протокола Владимир Шевченко... Вы тогда уже перешли к новому главе государства. Это все не казалось необычным?

- Мы об этом даже не задумывались.

- И я тогда спросил у Ельцина: "Как вы себя чувствуете на Святой Земле?" И он ответил: "На святой Земле я чувствую себя, как святой". И ещё сказал: "Я - Президент России N 1". Вот так ответил на мой вопрос - это цитировали все мировые СМИ. Это были такие заготовки?

- Нет, это - его импровизация. Это - полностью его. Никаких заготовок не было. Он прекрасно понимал, что - президент - это, действительно, - N 1. Президент - есть президент, как говорится. И звание это остаётся с человеком навсегда. И - обращение к нему, как к первому Президенту России. Поэтому и он тут, значит... Об этом он знал, об этом мы говорили. И на примерах американских президентов и так далее. И когда ты его спросил - он тебе ответил: "Я президент N 1".

- Это было в отеле каком-то - в Иерусалиме. Мы сначала туда прилетели.

- Да -да.

- Скажите, и ещё ... Вы же были с Ельциным до последних дней, до последней минуты, до последнего дыхания, фактически. Он хоть раз пожалел - о 31-м декабря 1999-го - о своём поступке?

- Нет. Нет-нет. Никогда.

- То есть - ни разу.

- Никогда он не жалел. По крайней мере, мне это неизвестно. Наоборот - он, как говорится, понимал, что, ну ... - время идёт вперёд, и то, что он сказал в своей речи - как и что, и почему он уходит - это соответствует - ну, той действительности, которая была.

- У Ельцина ни разу не проскальзывало, что - не тому человеку передал Россию?

- Нет-нет-нет-нет! При мне - ни разу. Были вещи (то есть, высказывания.- А.Г) - только наоборот.

- То есть - Ельцин до последней минуты, пока не ушёл из жизни, он был уверен, что сделал - с передачей власти - все правильно.

- Да, совершенно верно.

- Скажите...

- Кончай, Саша! Я не хочу тебе портить Новый год.

- Вы, наоборот, нам подарили отличный эксклюзив. Спасибо вам огромное, Владимир Николаевич! Ещё раз - с наступающим Новым годом! Здоровья и удачи.

- Ага, пока.

- И спасибо, что вы только "Комсомолке" об этом рассказали.

- Давай. Только ты, это - чтобы все - так, без всяких этих фейков. Без дряни!

- Вы же меня знаете, только - дословно.

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