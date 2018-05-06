Владимир Шевченко: Все президенты у нас вступали в должность по-нашему. Мы ни у кого ничего не списывали

- Владимир Николаевич, я за эти выходные просмотрел видео практически всех наших современных инаугураций.(С учетом вступления в должность президента СССР Михаила Горбачева 15 марта 1990-го их всего было восемь.) Такое впечатление, что за почти два десятилетия сценарий, который разрабатывали еще вы, менялся не очень существенно...

- Ну, что-то, наверное, всё же менялось... На наше место приходили новые люди - какие-то элементы усовершенствовались.

- Вот смотрите - во время инаугурации Владимира Путина 7 мая 2000-го всё же первым на сцену был приглашен первый Президент России Борис Ельцин. А потом уже через парадные залы Большого Кремлевского Дворца прошел вновь избранный глава государства. И с тех пор этот порядок не меняется. Сначала - предшественник, потом - преемник.

- Да, основа осталась нашей.

- А вы с Ельциным вот эти все моменты обсуждали, да?

- Ну, а как же? Всегда так, любая инаугурация - она обсуждалась. Параллельно с проведением выборов.

Потом появлялись новые моменты - это когда глава государства, срок полномочий которого истекает, перед тем, как их сложить, благодарит за службу Президентский полк (он выстраивается на Ивановской площади Кремля), а в его лице - личный состав Вооруженных сил России.

Потом - каждый раз уточняется порядок заезда в Кремль кортежа с вновь избранным президентом.

Владимир Путин 7 мая 2012-го приехал на смену Дмитрию Медведеву прямо из "Белого дома", так как до этого возглавлял правительство.

То есть, сценарий этой церемонии вовсе не является догмой, его можно интерпретировать как угодно...

- Тогда скажите - это правда, что нынче 7 мая решили отказаться от проезда кортежа вновь избранного по пустынной (видимо, в целях безопасности) Москве?

- Не будем сейчас забегать вперед, торопиться, поживем - увидим. Но информация такая идет, да. Я думаю, что никто до последнего момента вам ничего не скажет. Но в целом все будет так, как 2000-м, 2004-м, 2008-м и 2012-м, в Андреевском, Александровском и Георгиевском залах.

- А из зарубежной практики мы что-то взяли при составлении сценариев инаугурации?

- Единственный элемент, который есть у всех - это клятва на Конституции. Ну, у кого-то еще добавляется Библия.

- То есть - прямого копирования у нас нет.

- Нет - мы ни у кого ничего - напрямую - не списывали.

- А парадная форма - образца 1812 года - солдат и офицеров? Это же за рубежом так в основном заведено - на парад под старину одеваться.

- Но форма-то наша. И в кавалерийском варианте, и в пешем. Это мы еще с Борисом Николаевичем обсуждали. Плюс - конный эскорт.

- И еще вот говорят - якобы впервые банкета или приема после инаугурации не будет.

- А я и не помню, когда был банкет по поводу инаугурации.

- И я тоже что-то не помню... На День России, 12 июня, всегда наливают.

- День России - другой разговор. Это разные вещи.

- Прямо на Соборной площади и столы ставили с разной закуской. А иностранных гостей вы звали раньше?

- Нет, мы никогда не звали. Как правило, на коронации - да, королевские семьи там друг друга приглашают. А чтобы на инаугурацию - я такого не помню ни у кого...

Владимир Шевченко, бывший шеф протокола Михаила Горбачева и Бориса Ельцина - об истории наших инаугураций..Александр ГАМОВ

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