Владимир Семенов, - об изменениях в Конституцию: «Поправка о русском языке – одна из важнейших»

Россия отметила День русского языка. 6 июня 1799 года (по старому стилю 26 мая) родился русский поэт, драматург и прозаик Александр Пушкин. К этому же дню были приурочены многие праздничные акции. Например, ВДНХ подготовил онлайн-программу, где артисты театра и кино Игорь Коровин и Анастасия Макарова прочитали «Сказку о рыбаке и рыбке», желающие смогут обучиться каллиграфии.

Решение о проведении Дня русского языка как одного из официальных языков ООН было впервые принято на заседании Департамента общественной информации Секретариата ООН 20 февраля 2010 года. 6 июня 2011 года президент России подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка в России.

- Для нашей страны язык – это и выражение мысли народа, и изложение истории, - отмечает директор Библиотеки искусств имени А.П. Боголюбова Владимир Семенов. – Больше того, язык для жителей нашей страны – это часть самоидентификации. Жители нашей огромной страны могут говорить на совершенно разных языках, но понимаем мы друг друга именно на русском.

1 июля в России планируется голосование за поправки в Конституцию. Опросы ВЦИОМ показывают, что русский язык – один из лидеров общегуманитарной повестки дня. Так, защиту исторической правды и недопущение фальсификации истории признают важными 89% россиян. Закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа считают необходимым 85% россиян. На третьем месте в этом рейтинге находится поправка, согласно которой культура РФ является уникальным наследием многонационального народа (83%).

- Поправка о русском языке – одна из важнейших. Вот почему важно прийти и проголосовать за дополнения в Конституцию, - пояснил Владимир Семенов. – Придание статуса конституционного русскому языку абсолютно знаково и ожидаемо обществом.

Конечно же, эксперт и сам придет голосовать на избирательный участок.

- Я считаю, что любое голосование – ответственность каждого человека. Если он не голосует, то лишает самого себя слова. Отказываясь говорить свое слово человек перечеркивание самого себя, - резюмирует эксперт.