Владимир Ресин: Все поправки в Конституцию - рабочие

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19 июня 2020, 02:25  •  69 • В России

УШЛИ НА КАРАНТИН ПОСЛЕДНИМИ, ВЕРНУЛИСЬ – ПЕРВЫМИ

- ...Владимир Иосифович, по-моему, строители были первыми, кто вышел из режима самоизоляции в столице.

- Они и ушли в вынужденный отпуск последними. И первыми при ослаблении режима возобновили работу. А некоторые подразделения и вовсе не прекращали работать, не были остановлены.

- Они что, самые здоровые, вирусоустойчивые?

- Ну, строители, в самом деле, в большинстве своем вполне крепкие, закаленные люди.

Но если серьезно, есть более веские причины для такого особого отношения к строительной индустрии. Строительство – локомотив любой экономики, один из краеугольных ее камней. Без каких-то других отраслей еще можно какое-то непродолжительное время обойтись, а без строительства – нельзя.

- То есть, в принципе, нестриженными, без парикмахеров, прожить можно, а без строителей – никак?

- Так же, как невозможно существовать без пекарей, работников электростанций, врачей. Без отраслей жизнеобеспечения.

Кроме всего прочего не последнюю роль сыграло то обстоятельство, что сегодня в строительном комплексе работает очень много мигрантов. Этот заработок для них и их семей – единственное средство существования. Выслать их всех просто невозможно, оставить на улице – тоже недопустимо. Тем более, что живут они достаточно концентрированно и обособленно, в общежитиях. Своего рода форма изоляции на профессиональной основе, что ли.

- И все-таки потери были и в области строительства. Насколько сильно этот вынужденный простой, пусть и не такой продолжительный, как в других сферах, ударил по объемам строительства?

- Не будем тут плач Ярославны устраивать. Да, потери есть и весьма существенные. Но не настолько великие, чтобы в ближайшие месяцы нельзя было бы наверстать упущенное, восстановить объемы работы.

- А в какую категорию – жизненноважных или не очень – вошли строящиеся по знаменитой программе мэра Москвы Сергея Собянина и Патриарха Кирилла храмы?

- Мне кажется, тут и объяснять ничего не надо: храм – не роскошь, а необходимость. Это важнейшая из основ духовной жизни человека, не менее значительная, чем основы физического выживания.

ЖИЗНЬ - МИРНАЯ, А ТЕРМИНОЛОГИЯ - ВОЕННАЯ

- Непростой вопрос... Порой и в адрес столичного руководства, пока бушевала пандемия, звучала критика. Лично вас это задевало?

- Конечно. И - довольно сильно.

В принципе, критика - даже и не совсем справедливая - нормальное явление, она только помогает вовремя исправлять ошибки и недочеты, если они появляются. Кто не работает, тот и ошибок не делает. Тем более, если речь идет о совершенно экстремальной ситуации со многими неизвестными.

Но судить нужно не по мелочам, а по глобальным результатам. Я считаю, московское правительство в сложной обстановке сработало достойно. Каждый профессионал понимает, насколько огромная ответственность лежит на управленцах такого разнообразного и сложного механизма, как многомиллионный город. Какой силы воли, напряжения и колоссальной выдержки требует такая работа.

Ведь сколько людей – столько и мнений. Их нужно услышать, нравятся они или нет, взвесить и отделить зерна от плевел. А главное, принять решение, взяв на себя ответственность, и при этом, не дай Бог, не проиграть.

У мэра Москвы Сергея Собянина все эти качества есть. Мне кажется, президент Путин умеет кадры подбирать, чутье у него. Случайных людей не бывает. Он Собянина еще в Тюмени заметил и оттуда к себе забрал. Руководителем Администрации Президента России. И, уже проверив в деле, отпустил на должность руководителя столицы.

А в условиях беспрецедентной ситуации с обрушившейся на мир эпидемией Собянин проявил себя как настоящий лидер и защитник города, фактически своими решениями и действиями своей команды в опоре на врачей и вирусологов ими были спасены очень много человеческих жизней. В Москве внимательно следили за тем, что происходит в мире. Готовились, принимали оперативные решения, перестраивали систему здравоохранения и организацию городской жизни.

Четкие действия позволили сбалансировать ограничительные меры, чтобы сделать развитие пандемии управляемым. Дали возможность большинству предприятий и организаций работать, но при этом частично ограничить передвижение по городу.

Сколько бы не захлёбывались в осуждении ограничительных мер некоторые доморощенные критики, скажу с металлом в голосе, сделано было всё абсолютно правильно.

С одной стороны, сохранили функционирование системообразующих организаций, продолжили выполнять функции административного, финансового, транспортного центра страны, сохранили работу для большинства горожан. А с другой стороны, не допустили взрывного характера пандемии, обеспечили массовое тестирование и оказание медицинской помощи заболевшим горожанам.

Даже то, что Москва быстро организовала производство масок, дало возможность оперативно и бесплатно обеспечить ими врачей и медработников, борющихся с covid-19 за жизни их пациентов.

Задача была – защитить и спасти максимальное количество людей, особенно из групп риска – пожилых и хронически больных граждан. Это и было сделано. Цифры говорят сами за себя. Поэтому и появляются в заграничной прессе заголовки типа: «Почему коронавирус убил так мало русских»? Да потому, что у нас в России, всегда боролись и борются за спасение каждой жизни. Потому, что в Москве сделали всё возможное, приняв основной удар на себя, чтобы затормозить расползание пандемии по другим регионам, чтобы и там успели подготовиться и встретить этого невидимого врага во всеоружии.

- Скажите, вы в своей жизни переживали нечто подобное этой пандемии?

- Я не помню таких случаев. Один раз была чрезвычайная ситуация, это когда в 2005 году произошла крупная техногенная авария на подстанции Чагино. Тогда оказались обесточены сразу несколько крупных районов Москвы и Московской области, а также еще Тульской, Калужской и Рязанской областей.

Встало метро, тысячи пассажиров оказались заблокированы на станциях и в туннелях, их пришлось выводить буквально наощупь.

Остановились многие предприятия, пострадали больницы – словом, полгорода буквально оказались парализованы.

Я тогда был на хозяйстве, мэра столицы Юрия Лужкова не было. Владимир Владимирович Путин мне звонил по телефону, мы докладывали обстановку и рассказывали о том, что предпринимаем, чтобы ликвидировать последствия аварии и вернуть город к нормальной жизни. Тогда где-то за 7-8 часов справились с проблемой. Те события просто не сопоставимы с сегодняшним форс-мажором.

- Владимир Иосифович, а лето 2010 года, когда из-за лесных и торфяных пожаров Москва была затянута дымом, так, что трудно было дышать?

- Все-таки это несравнимо с нынешней эпидемией. Ну, хотя бы потому, что все люди-то продолжали тогда работать, никаких ограничений не было.

Вот, разве что начало Великой Отечественной войны у меня некие похожие ассоциации вызывает: какое-то ощущение общей напряженности, сосредоточенности, что ли.

Я маленький тогда был, пяти лет всего. Руку сломал 22 июня, помню, как отец меня возил гипс накладывать. У меня до сих пор правая рука недостаточно подвижна. И вот осталось впечатление разлитой вокруг тревоги, настороженности, что ли. Буквально в считанные дни люди в форме на улицах появились, санитарки в белых халатах.

Но это, конечно, несравнимые вещи, хоть и читаешь нынче новости из инфекционных больниц как сводки с фронта…

ГОСПИТАЛЬ ПОСТРОИТЬ – НЕ В «СТРЕЛЯЛКИ» ПОИГРАТЬ

- Кстати, военные все-таки и сейчас "повоевали", правда, теперь с вирусным врагом: развернули госпитали для «раненых» ковидом. Так что ассоциации, действительно, возникают соответствующие.

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- Как строитель скажу: возвести больницу по самым современным стандартам за столь короткие сроки, как, например, в районе села Вороновское (ТиНАО), оснастить самым современным оборудованием или за неделю развернуть военный госпиталь – в другое время, в обычной обстановке было бы невозможно. Для этого нужен очень высокий уровень управления, логистики, взаимодействия всех подразделений, участвующих в работе, по-настоящему боевой настрой людей - от руководителей до рядовых исполнителей.

Только число специализированных коек для лечения больных с тяжелыми осложнениями в нашем городе за считанные месяцы увеличилось в четыре с лишним раза. Это вам не в компьютерные «стрелялки» играть.

- Ещё одну цифру хотел бы привести: благодаря мерам, принятым Сергеем Собяниным и его командой, удалость спасти 600 тысяч тяжелых больных.

- Ну, вот видишь...

КАК СТОЛИЦА УВЕРНУЛАСЬ ОТ ЗЛОВРЕДНОГО ВИРУСА?

- Если уж придерживаться военной терминологии, скажите, как нам, москвичам, оценивать тактику, избранную нашим мэром в этой войне с коронаинфекцией?

- Специалисты считают - по результату. (А я уже со многими говорил на эту тему.) По тому, что Москва, по сравнению с другими сопоставимыми мегаполисами – Римом, Мадридом, Нью-Йорком, Лондоном, Парижем, Уханем – понесла наименьшие людские потери – имею в виду низкую смертность от зловредного вируса.

Москва показала, что может жить и в таких чрезвычайных обстоятельствах. Осваивались буквально на ходу. Это бросается в глаза.

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За последние годы столица сильно преобразилась и похорошела. Фото: "Агентство городских новостей ''Москва"

- Но какие меры пришлось применять! Эта изоляция... А нельзя ли было ввести более мягкий режим?

- Не преувеличивайте. Власти столицы выбрали оптимальный, средний вариант между двумя крайностями: полностью закрыть город на карантин или ничего не делать.

Да, ограничения были, но и сферы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность города продолжали работать. Причем, в жестких условиях. Вот городской транспорт, в первую очередь, метро – работали как часы.

Вы хоть раз без хлеба, воды или электричества оставались? Нет. Даже не почувствовали каких-то изменений. А ведь это все непросто обеспечить.

Не сразу, постепенно, но москвичи, при всех трудностях, все-таки сумели приспособиться жить и работать в сложных новых условиях, все-таки соблюдать временный режим изоляции, введенный указом мэра.

...А 120 ПАРКОВ - ТОЧНО СОШЛИ С КАРТИНКИ

- Скажите, что, на ваш взгляд, за эти месяцы ограничений изменилось в облике столицы?

- Москва очень чистый город, всегда, у нас дороги уже несколько лет шампунями моют. Но даже он ещё чище стал: и воздух, и дороги, и дворы, и парки. Продезинфицировали Москву. Тихо как-то теперь, малолюдно.

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Но я с нетерпением жду, когда жизнь опять закипит на наших улицах. Наш любимый артист и руководитель любимого Театра Сатиры Александр Ширвиндт правильно сказал: «Спектакль без зрителей – что секс по телефону». Так вот, город без людей, без толп на улицах – как мираж в пустыне.

А иначе - ради чего столько лет пахали? Наводили красоту и благоустройство в городе? Расширяли тротуары, мостили пешеходные улицы, расчищали их от убогих уродливых ларьков, палаток, безумных вывесок и жуткой рекламы, закрывавшей прекрасные фасады исторических зданий? Облагораживали парки, благоустраивали дворы, строили детские площадки?

120 парков от Измайловского до Краснопресненского за десять лет превратили в ухоженные, как с картинки, сады с дорожками, зонами развлечений, тенистыми аллеями. Ну, и что они без людей? Вот в одном только новом парке Зарядье за короткий срок его существования погуляли 26 миллионов человек. Это в разы больше, чем в Нью-Йорке и Лондоне.

- У нас москвичей столько нет.

- За счет туристов. В последние годы Москва стала очень популярной у любителей путешествий со всего мира. Конечно, сильно помог в этом блестяще организованный Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Ну, как же преобразилась Москва в последние годы, стала чище, красивее, комфортнее для проживания.

600 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - ТОЛЬКО НАЧАЛО

- Владимир Иосифович, места для отдыха – это, конечно, хорошо. Но когда нет работы – не до отдыха становится. Эпидемия, к сожалению, значительно пополнила армию безработных в столице.

- Верно, сейчас это одна из самых больных проблем. Правительству Москвы придется поломать голову, чтобы предложить людям дело, надо ускоренными темпами восстанавливать старые и создавать новые рабочие места. Но вот у меня есть уверенность, что достаточно быстро справятся и с этой проблемой.

- Нам бы такую уверенность.

- Понимаешь, я же не просто со стороны теперь, когда избрали депутатом Госдумы, наблюдаю за процессами, происходящими в городе, но и в определенной мере нахожусь внутри, занимаясь строительством храмов. Так вот, за последние 10 лет в Москве создано 600 тысяч новых рабочих мест.

- В столице? В которой ликвидируют промзоны в черте города?

- Именно в столице. И именно в этих ликвидированных промзонах воссоздана большая часть рабочих мест – 477 тысяч. Просто на месте заводов развернули возведение и жилых, и административных кварталов, и медицинских учреждений, и магазинов, и культурно-развлекательных центров – в которых люди тоже работают.

В 2010 году после выхода из кризиса 2008-го тоже была очень сложная ситуация, значительный спад экономики со всеми вытекающими последствиями: сокращением производства, снижением уровня жизни людей, увеличением числа безработных. Москва утонула в огромных долгах, скатывалась к транспортному коллапсу. Но даже тогда удалось найти инвестиции, в первую очередь – частные, а не государственные. А за 10 лет...

- Это как раз годы правления Сергея Собянина.

-... удалось увеличить их втрое.

Так что и после нынешнего карантина экономика Москвы очень быстро возродится. Смотри, даже британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, подтвердила, что Москва заняла первое место в рейтинге «антикризисных» мегаполисов. Они назвали Москву единственной столицей, где используются широкие меры антикризисной помощи и крупному, и малому бизнесу. А уж британцев в лояльности к нашей стране точно не заподозришь. Все потому, что опыт работы у власти есть, энергия – присутствует. Я смотрю в завтрашний день столицы с оптимизмом.

- И мы тоже.

- Хотел бы обратить внимание ещё на один акцент в политике столицы, которая неразрывно связана с политикой государства: Москва - не только для москвичей, а - для всего российского народа.

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* * *

- Все журналисты, специалисты знают вашу знаменитую привычку личных субботних объездов строительных объектов. Владимир Иосифович, признайтесь: нарушали режим самоизоляции?

- (смеется) Нет, я законопослушный гражданин. Эти два месяца я на стройки не ездил, но я их осматривал. Воспользовался возможностью работать удаленно: методом видеотрансляции. Правда, делал это не в субботу, а в пятницу. Но по привычной схеме: с вызовом всех тех же, кто участвовал в субботних объездах (кроме журналистов). И на основании этого телевизионного объезда в понедельник выходил протокол со всеми вопросами, со всеми сроками, с ответственными лицами для контроля исполнения.

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