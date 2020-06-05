Владимир Ресин: В России станет ещё безопаснее. Никакие беспорядки, типа - как в США - нам не угрожают

- Владимир Иосифович! Вот сразу у меня такой вопрос. В ответе я не сомневаюсь, тем не менее... Будете ли вы участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию? И -?почему?

- Обязательно буду участвовать. Я и вся моя семья, и, уверен, - все работники строительного комплекса Москвы, с которым не порываю связи - обязательно пойдут на участки.

А почему? Потому что сегодня это - вопрос нашего дальнейшего развития, нашей жизни, перспектив всего нашего общества, дальнейшей работы и уверенности в будущем.

А ещё, считаю, новые поправки в Основной Закон - очень важны для обеспечения безопасности нашей страны...

- А вот какие еще сферы общественной жизни, государственного устройства на сегодняшний день нуждаются, на ваш взгляд, в законодательных изменениях? Взять, к примеру, такие положения, как обеспечение территориальной целостности России, а также - социальные гарантии.

- Да, территориальная целостность страны - это, пожалуй, самое главное.

Потом - поправки в Конституцию дают россиянам гарантию чувствовать полную социальную защищенность. Полную.

Сегодня - если говорить начистоту - на местах все-таки наблюдаются попытки ущемить, унизить людей. Если положение в экономике - по каким-то объективным причинам - ухудшается, горе-руководители, дабы не упустить свою выгоду, ищут какие-то лазейки...

А когда будут приняты новые поправки в Конституцию, все - стоп!

То есть, у человека появиться 100-процентная уверенность: и индексация пенсии будет производиться вовремя, а выплата пособий - в полном объёме и без задержек. Как раз это и даёт нашим гражданам уверенность в завтрашнем дне.

Поэтому, однозначно, и в Государственной Думе мы единодушно поддержали это дело, и гарантом всего выступила моя коллега по депутатскому корпусу.

- Вы имеете в виду предложение Валентины Владимировны Терешковой по поводу президентских сроков, я так понял, да? То есть, Владимиру Путину будет дано право ещё раз избираться на пост Поезидента России.

- Да. Поэтому, думаю, что в моем лице здесь самая твердая поддержка.

И еще я разговаривал по телефону со многими руководителями наших строительных организаций, спрашивал, как настроение, как относятся они к предстоящему голосованию. Нигде, ни от кого не услышал каких-то возражений или недовольства.

- Понятно.

- Ну, правда, строители всегда были локомотивом поддержки президента, его курса, мэра Москвы, его курса. И в этот раз, думаю, будет то же самое.

- Еще вопрос может возникнуть по поводу безопасности этого голосования... Точнее, его участников.

- Принимаются все меры - для того, чтобы никто не заразился, никто не заболел.

Мне кажется, те предложения, которые Элла Памфилова озвучила, плюс - дополнительно что-то на месте люди будут делать, - я думаю, что все это позволит нам провести эту политическую кампанию вполне благополучно.

- Ну и, наверное, завершающий вопрос. Мы надеемся, что все поправки будут приняты, они заработают, а большинство из них уже работает, - вот как это все отразится, в частности,е на общественной, на социальной жизни столицы?

- Я думаю, это только поможет избавиться от некоторого негатива, который возникает в связи со всякими, ну, прямо надо сказать, - «инициированными» из-за рубежа, - такими иногда надуманными конфликтными ситуациями. Это очень важно. Смотришь, что творится в Америке – за голову берешься. Нам этого не надо.

- Ну, что, - тогда будем с нетерпением ждать голосования, обратный отсчет пошел. Пойдём отдавать свои голоса, как обычно - как на праздник, да?

- Конечно!