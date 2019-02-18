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Владимир Ресин: А на мне - все тот же костюм, что и на встрече с Трампом

18 февраля 2019, 17:54  •  52 • В России

Москва, декабрь, 1995-го, первый вице-премьер столичного правительства Владимир Ресин принимает в здании мэрии американских бизнесменов, и среди них - Дональд Трамп, будущий президент США.

Этот видеосюжет уже несколько дней «гуляет» по соцсетям. Чтобы узнать подробности, мы отправились на встречу с Владимиром Ресиным, ныне - депутатом Госдумы и советником мэра Москвы...

Дональд Трамп на встрече с правительством Москвы. 1995.

Владимир Иосифович, а вы знаете о существовании этого видеосюжета, сами видели его?

- Нет. А, ну - покажи.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Корреспондент "КП" на экране своего телефона несколько раз прокручивает тот самый сюжет.

- Ну, надо же! - удивляется Ресин. - Ты посмотри, Александр - на мне - все тот же костюм, что и тогда, 24 года назад!

Владимир Ресин на переговорах с американскими бизнесменами, 1995 год.

- То есть - 24 года вы - в одном и том же костюме, что ли?

- Я не в одном и том же. (смеется). Это костюм сохранился. Как стиль.

- А, совпадение просто! Какое впечатление Трамп на вас тогда произвел?

- Хорошее впечатление, "трудовое". Сразу было видно делового человека. Разговор был по реконструкции Манежной площади…Тогда строили торговый центр «Охотный ряд». И ещё Трамп показался мне достаточно эрудированным.

- Больше вы с Трампом не общались?

Сергей Лавров: Хотелось бы увидеть изоляцию, а то спины не разогнуть от встреч!

- Не помню. Но интересно другое. Сам подход к строительству, к инвестициям у нас был не одинаковый.

Дональд Трамп - член делегации американских бизнесменов в Москве, 1995 год.

- Какой же у него был подход, если он 5 раз в Москву приезжал и так ничего и не построил?

- Не обобщай. У бизнесменов так бывает. У него деловой подход был. Что касается «Охотного ряда», то каждый квадратный метр построенных площадей должен приносить прибыль.

- То есть?

- Это же торгово-развлекательный комплекс. На взгляд Трампа, такой объект, прежде всего, должен себя во всех отношениях оправдывать. И себестоимость должна быть минимальная. Эстетика, архитектура и прочие нюансы его не интересовали.

- И почему он так ничего и не построил? Слабак оказался?

- Нет.

Уже шел захват складов с оружием, а Януковичу твердили: все хорошо

- Что же его не устроило?

- Просто экономика, наши предложения его не устроили. Потому что мы настаивали на том, чтобы все сооружения, внутренние помещения - и на Манежной, и в торговом центре - должны были быть не только удобными и функциональными - включая даже интерьеры, но и - красивыми, должны вписываться в общую архитектуру, не ломать исторический облик центра столицы, радовать глаз. Надеюсь, нам тогда это удалось сделать. И этот объект оказался очень рентабельным - несмотря на все трудности, возникавшие в тот период...

(Подробное интервью с Владимиром Ресиным - с анализом новых подходов в развитии Москвы - читайте в одном из ближайших номеров «Комсомольской правды» и на нашем сайте.)

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