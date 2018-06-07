Владимир Путина попросили построить мост на Сахалин

МОСТ НА САХАЛИН – МЕЧТА?

Мысль о том, что Сахалин нужно связать с материком при помощи моста появилась еще в далеком девятнадцатом веке. Идея стала реальностью только в двадцатом, когда чиновники поняли, что переправа принесет прибыль в первую очередь от железнодорожного транспорта. Однако на протяжении многих лет представители власти будто не видят обращения местных жителей, потому что мечта о переправе так и осталась мечтой островитян. Однако появилась надежда, что на проблему дальневосточников все-таки выделят время.

Так, 7 июня на прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным снова прозвучал вопрос о строительстве моста.

«Постройте мост на Сахалине за время вашего президентства» - так звучало сообщение, прочитанное главой государства.

Ответ президента был краток и лаконичен.

- Знаю, что это проблема беспокоит граждан, которые проживают на Сахалине. Это давняя мечта тех, кто живет на Сахалине. Знаю также о том, что часть ресурсов и доходов Сахалинской области работает достаточно успешно. Они направляются в фонд по развитию Дальнего Востока. Разумеется, мы должны оценить эту проблему с разных сторон: с точки зрения экономической эффективности, загрузки моста, будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость инфраструктуры на севере Хабаровского края. Все это будет нами учитываться в ходе обсуждения этого вопроса, - подытожил президент России.

НАРОДНЫЕ ИЗБРАННИКИ ЗА ПЕРЕПРАВУ!

Напомним, что за несколько дней до прямой линии с главой государства депутаты законодательной думы Сахалинской области отправили обращения Владимиру Владимировичу. По мнению народных избранников, опыт строительства Крымского моста можно успешно применить в случае переправы, который соединить материк с Сахалином.

- Обращение к президенту и председателю правительства готовили депутаты всех фракций совместно с профильными министерствами, проявив полное единодушие в этом важном для нашего региона вопросе, - подчеркнул Андрей Хапочкин, спикер регионального парламента. - Важность мостового перехода сложно переоценить. Строительство мостового перехода позволит решить формировавшуюся десятилетиями проблему транспортной доступности островного региона, в отдельных случаях снизить цены до 50 процентов. Преимущества коснутся всех сфер экономики региона.

- Реализация такого масштабного проекта, несомненно, окажет мультипликативное воздействие на все смежные отрасли экономики и сферы деятельности государства, приведет к значительному приросту налоговых поступлений, - рассказал Александр Ивашов, заместитель председателя областной думы. – Кроме того, реализация такого проекта станет стимулом для дальнейшего развития сотрудничества со странами всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Год назад такой же вопрос президенту страны задала жительница Хабаровского края. Еще тогда губернатор региона Вячеслав Шпорт и глава Сахалинской области Олег Кожемяко отметили, что мост на Сахалин станет настоящим прорывом в экономическом развитии и региона. Главное – чтобы он существовал не только в мечтах островитян.